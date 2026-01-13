Prima la bassa marea, poi le onde anomale: 29enne muore trascinato dal mare in Argentina

Una risalita improvvisa del mare dopo una bassa marea anomala ha travolto le spiagge di Mar Chiquita: un 29enne è morto trascinato dalla corrente, decine i salvataggi e i feriti.

Una violenta e improvvisa "onda anomala" ha trasformato un pomeriggio di piena estate lungo la costa della provincia di Buenos Aires in una giornata di caos e tragedia. Dopo una inusuale bassa marea, che aveva ampliato in modo insolito la spiaggia, una serie di onde particolarmente potenti ha investito il litorale di Mar del Plata e del distretto di Mar Chiquita, cogliendo di sorpresa migliaia di persone che affollavano la riva per sfuggire al caldo estremo. Il bilancio è stato pesante: decine di interventi di salvataggio, circa 35 feriti e un morto.

La tragedia si è consumata nella cosiddetta “bocca” della Laguna di Mar Chiquita, punto in cui le correnti marine penetrano nell’entroterra formando uno dei rari specchi d’acqua salata della zona, molto frequentato anche da pescatori sportivi. Qui ha perso la vita Yair Manno, 29 anni, originario di Mar del Plata. Il giovane si trovava vicino a un gruppo di pescatori, con l’acqua che arrivava appena alle ginocchia, quando una corrente improvvisa lo ha sbilanciato e trascinato verso una zona più profonda. Secondo i soccorritori, Manno non sapeva nuotare e non è riuscito a opporsi alla forza del mare.

Il fenomeno si è sviluppato in pochi istanti. Alla bassa marea, che aveva lasciato scoperta una vasta superficie di sabbia, è seguita una rapida e violenta risalita dell’acqua. Non onde particolarmente alte, ma masse d’acqua dense e veloci, capaci di avanzare per decine di metri sulla spiaggia. Ombrelloni, sedie a sdraio e oggetti personali sono stati travolti, mentre molte persone in acqua hanno cercato di aiutarsi a vicenda, soprattutto bambini e anziani. I bagnini sono intervenuti con ogni mezzo disponibile, inclusi moto d’acqua e imbarcazioni, già impegnate in numerosi altri salvataggi lungo la costa.

Manno è stato recuperato con l’ausilio di un’imbarcazione e di un defibrillatore, ma all’arrivo al centro di assistenza sanitaria non presentava più segni vitali. La Procura del Dipartimento giudiziario di Mar del Plata ha aperto un’indagine per accertare le cause del decesso, che gli elementi preliminari attribuiscono a un’asfissia da immersione.

La vittima si trovava in Argentina per una vacanza con la compagna, di nazionalità francese. Da anni viveva in Francia, dove lavorava come fantino professionista. Era una figura conosciuta nel mondo dell’endurance equestre: nel 2024 si era distinto a livello continentale e figurava nelle classifiche internazionali della disciplina, rappresentando uno dei profili emergenti dello sport argentino.