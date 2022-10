Prende un taxi per andare a partorire, ma sparisce nel nulla: “Ha scattato una foto al tassista” Ha preso un taxi per andare in clinica a partorire, ma è sparita nel nulla. Gabriela Sevilla avrebbe scattato una foto al tassista che avrebbe dovuto accompagnarla prima di far perdere le sue tracce.

A cura di Gabriella Mazzeo

Gabriela Olga Victoria Sevilla Torello è scomparsa nella giornata del 19 ottobre, intorno alle 19.20, a Pasaje Italia, nel distretto di Surco in Perù. Secondo quanto diffuso dagli organi di stampa internazionali, la donna ha preso un taxi dalla sua abitazione per raggiungere l'ospedale. La 30enne avrebbe dovuto partorire da lì a breve.

Sul caso stanno lavorando il Ministero dell'Interno, la polizia e il Ministero della Salute. Le autorità stanno cercando di ricostruire l'accaduto attraverso le telecamere di sicurezza situate nei pressi dell'abitazione per capire su quale taxi sia salita la ragazza.

Chi indaga sospetta che la giovane possa essere stata vittima del traffico di esseri umani. "Sarebbe terribile – hanno fatto sapere gli inquirenti – ma non è improbabile. Stiamo effettuando le ricerche anche in altri ospedali della zona perché potrebbe essere stata portata in un altro nosocomio per partorire. Forse non ha potuto comunicare con i familiari"

Il marito della 30enne ha raccontato agli inquirenti che Gabriela è uscita di casa da sola. "Stava entrando in travaglio – ha spiegato – ma io non ero a casa, ero al lavoro. Quando sono tornato lei non c'era già più".

La giovane mamma avrebbe prenotato un taxi tramite l'applicazione Beat. Appena salita a bordo, ha scattato una foto al tassista che ha preso in carico la corsa. La società ha rilasciato una nota nella quale chiede a tutti i suoi dipendenti di fornire indicazioni chiare e precise sui servizi forniti nella giornata del 19 ottobre per ricostruire quanto accaduto a Sevilla.

Secondo i tassisti, però, non è mai stata registrata una corsa con l'itinerario richiesto dalla giovane. La madre della ragazza scomparsa ha sottolineato che sua figlia ha scattato una foto al tassista che avrebbe dovuto portarla in ospedale. L'immagine è stata inviata tramite messaggi al suo partner, Ramiro Gàlvez.