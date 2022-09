Precipita dalle montagne russe e fa un volo di 9 metri: 26enne lotta tra la vita e la morte Incidente durante una sagra a Melbourne. Una ragazza di 26 anni lotta tra la vita e la morte dopo che è caduta da una montagna russa facendo un volo di 9 metri. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Drammatico incidente durante una sagra, conosciuta come Royal Show, a Melbourne, in Australia.

Una ragazza di 26 anni, Shylah Rodden, ha fatto un volo di 9 metri dopo essere precipitata dalle montagne russe. E ora lotta tra la vita e la morte: da ieri è ricoverata nel reparto di terapia intensiva a causa delle lesioni riportate.

Secondo quanto riferito dalla polizia, che ha fatto una prima ricostruzione dei fatti, Shylah ieri sarebbe scivolata dall'attrazione, chiamata The Rebel Coaster, mentre cercava di recuperare il cellulare che era caduto sui binari.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la ragazza è stata sbalzata in aria prima che precipitasse al suolo. "Abbiamo sentito un forte rumore, poi abbiamo visto quella ragazza al suolo. Era in una pozza di sangue in attesa che arrivasse l'ambulanza", ha raccontato sui social network uno di loro.

Immediatamente sono arrivati i soccorsi: i paramedici hanno fatto il possibile per stabilizzare le condizioni di Shylah, che aveva riportato gravi ferite al volto prima di trasferirla in ospedale in condizioni critiche.

"Ovviamente non posso parlare con mia figlia. Rimarrà in coma per un bel po' – ha detto il padre della 26enne al Daily Mail -. Le ferite sono orribili. Ha il cervello danneggiato, ma anche le braccia, le gambe, la schiena, il collo. Non c'è quasi niente che non sia rotto".

I passeggeri della corsa sono rimasti bloccati in cima alle montagne russe per ore dopo l'incidente.

Un portavoce del Royal Melbourne Show ha detto al Daily Mail Australia che stava lavorando con le autorità per accertare come sia avvenuta la tragedia. Sull'incidente stanno indagando la polizia di Victoria e WorkSafe.