video suggerito

Precipita da una montagna per scattare un selfie: la ginnasta ceca Natalie Stichova muore a 23 anni Una ginnasta ceca di 23 anni, Natalie Stichova, è morta dopo essere precipitata dal monte Tegelberg, in Germania, da un’altezza di 80 metri. La ragazza è caduta mentre stava cercando di scattare un selfie durante una visita al castello di Neuschwanstein, famoso perché avrebbe ispirato ‘La Bella Addormentata’ di Walt Disney. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

1.912 CONDIVISIONI condividi chiudi

Natalie Stichova, 23 anni

Una ragazza ceca di 23 anni, Natalie Stichova, è morta dopo essere precipitata dal monte Tegelberg, in Germania, da un'altezza di 80 metri, mentre si stava scattando un selfie durante una visita turistica al castello di Neuschwanstein, famoso perché avrebbe ispirato ‘La Bella Addormentata‘ di Walt Disney.

La 23enne, nota ginnasta nel suo paese d'origine (da poco aveva iniziato anche ad allenare giovani atlete e atleti), è stata dichiarata morta a distanza di sei giorni dall'incidente, avvenuto il 15 agosto scorso, ma la notizia del decesso è stata resa nota soltanto ora, come riporta il Daily Mail.

In un'intervista rilasciata ai media cechi un'amica di Stichova ha spiegato che, mentre stava cercando realizzare lo scatto di fronte al castello, la ragazza si trovsva molto vicina al bordo della montagna da cui è poi precipitata. La 23enne era insieme a un'altra amica e al fidanzato quando è avvenuto l'incidente.

Come riportato dai media locali, Stichova è inizialmente sopravvissuta alla terribile caduta riportando gravi ferite ed è stata rapidamente trasportata in ospedale in elicottero. Il 21 agosto la famiglia le ha staccato il supporto vitale, la ragazza aveva infatti subito danni cerebrali irreversibili.

La 23enne condivideva regolarmente con i suoi follower su Instagram gli scatti dei suoi viaggi, ritraendosi spesso in cima alle montagne.

"Natalia ha regalato sorrisi per tutta la sua breve vita ed è così che la ricorderemo per sempre", ha scritto in un post su Facebook il club dove si allenava e preparava altre ginnaste. "Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici inviando loro forza e sostegno. Per onorare la sua memoria siete invitati ad accendere una candela nella nostra palestra."

Anche la madre ha reso omaggio alla figlia in un post su Instagram: "Era fantastica, le volevano tutti tanto bene e non smetteranno mai di amarla. Sono orgogliosa che tu fossi mia figlia, la ragazza dei miei sogni. Mi hai insegnato così tanto, vorrei che tu potessi insegnarmi di più. Eri una sorella fantastica e i tuoi fratelli non smetteranno mai di pensare a te perché anche tu hai sempre pensato a loro".