Poliziotto guida tra le fiamme per salvare cittadini dall’incendio: “Non voglio morire qui”. Il video Le immagini riprese dalla bodycam del vicesceriffo Brittan Morgan a Spokane (Oregon, Usa), che con la sua auto di pattuglia attraversa le fiamme di un incendio per salvare i cittadini: “È un miracolo che non siano andate perse altre vite”.

A cura di Ida Artiaco

Un agente di polizia di Spokane, contea di Washington, si è gettato letteralmente tra le fiamme con la sua auto per salvare i residenti da un incendio. E le immagini di quell'incredibile operazione sono state riprese dalla bodycam del vicesceriffo Brittan Morgan, che è diventato un vero e proprio eroe.

Il video è stato girato il 18 agosto in Oregon, ma le immagini sono stati diffuse dalla CNN solo nei giorni scorsi. Per il poliziotto l'unico modo per arrivare a salvare i cittadini dall'incendio era quello di attraversarlo.

Attraverso il parabrezza, si possono vedere fiamme e scintille che lambiscono l'auto di pattuglia di Morgan in corsa.

Nel caos, il vicesceriffo aveva dimenticato di spegnere la sua bodycam, il che ha dato la possibilità di vedere la sua determinazione nello sfuggire al "fuoco straordinariamente veloce e devastante", come ha detto il dipartimento in un post su Facebook puublicato giovedì che includeva il video drammatico.

Morgan ha risposto all'incendio in Oregon nella contea di North Spokane il 18 agosto. Aveva la telecamera accesa mentre contattava i cittadini, consigliando loro di evacuare immediatamente a causa dell'incendio divampato intorno alle 16:00. Il rogo ha distrutto circa 120 case e molti altri edifici annessi.

Dopo aver avvisato l'ultima persona nell'area assegnata, che si rifiutava di andare via con lui, l'agente è tornato di corsa alla sua auto di pattuglia. Ha guidato a sud su Jefferson Road fino a Oregon Road, dove ha aspettato che i presenti si mettessero in salvo. Ha attraversato le fiamme per metterli al sicuro: "Non voglio morire qui", si sente urlare l'agente, che ha aggiunto: "Santo cielo, è dannatamente spaventoso".

"Nonostante l’enorme devastazione e distruzione, è a dir poco un miracolo che non siano andate perse altre vite, compresi molti soccorritori che si sono precipitati in pericolo per avvisare gli altri, salvando molte persone nella zona", si legge ancora nel post pubblicato su Facebook.