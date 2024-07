video suggerito

Poliziotta fa sesso con un detenuto: video diventa virale e viene arrestata. Lei è una star di OnlyFans Linda De Sousa Abreu lavorava come agente penitenziaria presso il carcere HMP Wandsworth di Londra. La 29enne, madre di due figli e nota su OnlyFan, ora è in custodia cautelare con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Lei si chiama Linda De Sousa Abreu, di origini brasiliane, è conosciuta nel Regno Unito anche per aver partecipato a un programma su Channel 4. La 29enne, residente a Fulham, zona sud-ovest di Londra, è anche un’agente di polizia penitenziaria, ma questa volta è stata lei a finire agli arresti dopo aver registrato un video ad alto contenuto erotico con un detenuto nel carcere HMP Wandsworth dove lavorava.

Secondo The Sun, il filmato in questione è stato girato da un altro prigioniero, diffuse utilizzando telefoni detenuti illegalmente e poi diventato virale. Nel video, si sente il detenuto che ha filmato l'atto sessuale che scherza: "È così che viviamo qui a Wandsworth". E poi: “Ragazzi, abbiamo fatto la storia, ecco cosa vi dico”, mentre riprende le inequivocabili immagini in una cella del penitenziario. Nel video la donna indossa l'uniforme da guardia carceraria.

La Abreu ora deve rispondere di cattiva condotta nei pubblici uffici e, secondo la stampa britannica, è tuttora in custodia cautelare. A breve comparirà davanti al tribunale di Uxbridge.

Linda De Sousa Abreu

La 29enne, madre di due figli, gestisce anche un canale sulla piattaforma Onlyfans sul quale condivide video porno. La sorella, Andreina, ha raccontato di averla avvertita di non mettersi in pericolo col proprio lavoro di agente penitenziaria: “È una scambista. Ha partecipato a un programma di Channel Four chiamato Open House. Non l’ho mai visto. Non è il genere di cose che guarderei, soprattutto se la protagonista e la mia sorella minore”.

Vanessa Frake, ex responsabile della sicurezza di Wormwood Scrubs, ha definito il filmato “scioccante”. Un portavoce del Servizio penitenziario ha dichiarato: “La corruzione del personale non è tollerata e l’ex agente penitenziario presente in questo video è stata denunciata“.