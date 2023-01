Poliziotta fa sesso con detenuto, l’uomo aveva avuto relazione con infermiera del carcere Una guardia carceraria in Galles è accusata di un “rapporto inappropriato” con un detenuto, già coinvolto in una relazione con un’infermiera dello stesso carcere.

A cura di Biagio Chiariello

Elyse Hibbs e Ruth Shmylo

Avrebbe fatto sesso in più occasioni con un detenuto che a sua volta ha avuto una relazione con un'infermiera della prigione. La tresca amorosa arriva dal Regno Unito e ha come ‘nido d'amore' un penitenziario di Bridgend, nel Galles. Ruth Shmylo, ufficiale carcerario, 25enne, è accusata di avere una relazione "inappropriata" con il detenuto Harri Pullen. Quest'ultimo, come si legge sul Sun, ha anche avuto "un'avventura" con Elyse Hibbs, 25 anni, che lavorava come infermiera nella prigione di categoria B.

La poliziotta è apparsa lunedì di fronte alla Corte di Cardiff; già a settembre aveva negato le accuse di "cattiva condotta" in relazione alla presunta scappatella.

Pullen è stato condannato a cinque anni di carcere nel 2019 per il suo ruolo in un traffico di droga che ha inondato il Galles meridionale di cocaina ed eroina. Altri quattro anni e nove mesi gli sono stati concessi dopo che un telefono gli è stato trovato nel retto mentre veniva trasferito in preparazione del suo rilascio.

Ruth Shmylo

Ruth Shmylo è entrata in contatto con il detenuto mentre si trovava presso l'HMP Parc, un'unità da 1652 posti. Le accuse si basano su presunte telefonate tra lei e il detenuto nei quali si evince che la coppia si sarebbe vista in varie circostanze. Mentre i reati per i quali Pullen è stato condannato risalgono presumibilmente al periodo tra il 1° dicembre 2020 e il 16 aprile 2021.

Il detenuto Harri Pullen

L'uomo avrebbero inoltre intrapreso una relazione con Elyse Hibbs, che ha lavorato nel carcere come infermiera dal settembre 2018.

Dopo che sono state sollevate preoccupazioni per il suo comportamento, Pullen è stato trasferito in una prigione a Manchester, nel nord dell'Inghilterra, nel maggio 2021.

Il mese successivo, l'uomo ha convinto sua madre e un amico a rintracciare la Hibbs su Instagram. Nei cinque mesi successivi si sono scambiati messaggi e chiamate.

La Hibbs si è licenziata nel giugno dello scorso anno. Il 13 luglio è stata arrestata.