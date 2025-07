Più di 800 neonati sepolti in una fossa comune in Irlanda: “Uccisi perché nati fuori dal matrimonio”

Sono iniziati oggi gli scavi per recuperare le ossa di 800 neonati sepolti in una fossa comune in Irlanda. I bambini verranno identificati e i resti saranno restituiti ai familiari per una degna sepoltura.

La prima volta che è stata pubblicamente raccontata la storia degli 800 neonati gettati in una fossa comune in Irlanda, è stata nel 2014, quando la notizia ha raggiunto i media di tutto il mondo. Nella giornata di oggi, lunedì 14 luglio, a distanza di anni, sono iniziati gli scavi per recuperare le ossa dei neonati e identificarli.

I primi ritrovamenti risalgono al 1975, quando due ragazzi che raccoglievano mele si imbatterono nelle ossa umane. La "colpa" di questi neonati era essere nati fuori dal matrimonio. Così, nella fossa comune di Tuam, sono stati occultati nella fossa comune emersa oltre 70 anni dopo. Ora gli scavi permetteranno di raccontare le storie degli 800 neonati fino a oggi dimenticati.

Prima della costruzione di un quartiere residenziale, nel quartiere di Tuam fino al 1961 vi era una casa di cura per madri e bambini gestita dalle suore del Buono Soccorso. I bambini sarebbero stati uccisi e sepolti lì dal 1925 al 1961.

Leggi anche Cosa potrà stabilire la perizia psichiatrica su Chiara, la ragazza che ha sepolto i suoi neonati in giardino

Nella casa gestita dalle suore trovavano accoglienza le ragazze madri che spesso partorivano e continuavano a vivere lì. La scoperta dei resti è stata resa possibile anni dopo da alcuni certificati di morte rinvenuti: le sepolture, infatti, non erano riportate neppure in un registro.

Per gli scavi sono arrivati in Irlanda quasi 20 esperti da tutto il mondo dopo la prima ricerca pubblicata nel 2014 dall'ex segretaria di una fabbrica tessile, Catherine Corlesss, appassionata di storia del suo paese. Per l'operazione ora sarà utilizzata una scavatrice non dentellata per evitare di danneggiare i resti da identificare e restituire alle famiglie. Il recupero sarà un'operazione di livello forense, come in un'indagine di polizia. La fossa comune in questione, invece, verrà trattata e studiata come una vera e propria scena del crimine.