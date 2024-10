Pilota si sente male in volo, un passeggero prende il controllo dell’aereo e fa un atterraggio di emergenza È successo in California. La Federal Aviation Administration non ha rilasciato le identità di passeggero e pilota, ora insieme al National Transportation Security Board indagherà sull’incidente. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elisabetta Rosso

Stavano viaggiando su un bimotore Beechcraft King Air 90, diretti all’aeroporto regionale di Monterey in California, quando il pilota ha avuto un malore perdendo il controllo dell'aereo. Sul piccolo velivolo era presente solo un passeggero che prontamente ha preso i comandi effettuando un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Meadows Field a Bakersfield, in California, ha dichiarato la Federal Aviation Administration (FAA).

Non è chiaro cosa sia successo al pilota in volo, stando alle dichiarazioni della FAA, il 4 ottobre avrebbe avuto un emergenza medica non specificata, che avrebbe costretto il passeggero che viaggiava accanto a prendere il controllo del bimotore Beechcraft King Air 90. L'aereo era partito dall’Henderson Executive Airport di Las Vegas ed era diretto a Monterey, California. A causa del malore è atterrato a metà strada, a Bakersfield, circa a 350 chilometri di distanza da Monterey.

La Federal Aviation Administration non ha rilasciato le identità del passeggero o del pilota, non ha dato nemmeno un aggiornamento sulle condizioni di salute del pilota che ha avuto l'emergenza medica in volo. Al momento di sa solo che è stato portato in un ospedale vicino Bakersfield subito dopo l'atterraggio. Sembra che il passeggero non abbia invece subito alcun infortunio.

Il dipartimento dei vigili del fuoco di Kern è intervenuto subito sul posto, sono stati infatti chiamati per un rapporto di emergenza sull'aereo, come spiega CBS News. Una volta arrivati i vigili del fuoco hanno visto l'aereo atterrare in sicurezza, dopo hanno effettuato un controllo sul velivolo.

I Beechcraft Super King Air sono aerei biturboelica sviluppati dall'azienda aeronautica statunitense Beechcraft e destinati principalmente al mercato dell'aviazione commerciale. Il modello King Air viene utilizzato soprattutto da aziende private per gli spostamenti dei propri dipendenti, è usato anche in ambito commerciale, militare e per operazioni umanitarie. Non è chiara la natura del volo da Las Vegas a Monterey, ora la FAA e il National Transportation Security Board indagheranno sull’incidente, ha detto la FAA.