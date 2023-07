Pillola anticoncezionale venduta senza ricetta: via libera negli Usa, è la prima volta La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato la vendita senza ricetta medica della pillola contraccettiva Opill, prodotta dalla casa farmaceutica Perrigo.

A cura di Susanna Picone

Sì alla prima pillola anticoncezionale senza prescrizione. Il via libera arriva negli Stati Uniti: oggi la Food and Drug Administration (FDA), agenzia preposta al controllo di farmaci e alimenti, ha approvato per la prima volta una pillola anticoncezionale che appunto si potrà vendere senza prescrizione medica.

Opill, la pillola che sarà venduta senza prescrizione

Il farmaco si chiama Opill, potrà essere venduto una volta al giorno senza prescrizione medica: più efficace (al 93%) nel prevenire la gravidanza rispetto ai preservativi, agli spermicidi e a altri metodi senza ricetta. Perrigo Company, la società produttrice, ha annunciato che Opill sarà probabilmente disponibile nei negozi e nei rivenditori online negli Stati Uniti dall'inizio del 2024. Non ci saranno restrizioni di età sulle vendite.

Non sappiamo ancora quanto costerà il farmaco ma il vicepresidente della casa farmaceutica ha assicurato l'impegno a renderlo "accessibile e alla portata di donne e persone di tutte le età". I farmaci da banco di solito sono meno costosi di quelli che richiedono una prescrizione, però non sono coperti dall’assicurazione.

La necessità di una pillola anticoncezionale da banco

Da tempo numerose associazioni di medici chiedevano l’introduzione di una pillola anticoncezionale da banco. La Food and Drug Administration ha seguito la raccomandazione del suo consiglio di esperti, che lo scorso maggio aveva osservato come i benefici derivanti dalla disponibilità sul mercato della pillola fossero superiori rispetto ai rischi. E quello dell’agenzia è un annuncio importante anche alla luce dell’annullamento da parte della Corte suprema della “Roe contro Wade”, la sentenza che proteggeva il diritto all’aborto a livello federale.

L'approvazione di Opill potrebbe ampliare in modo significativo l'accesso alla contraccezione, in particolare per le più giovani e per quante attualmente devono superare non pochi ostacoli per accedere all'assistenza sul controllo delle nascite.