Perde il lavoro e decide di cercare oro ma si imbatte in una pietra brillante: un diamante gli cambia la vita La storia di Raju Gond, 40enne indiano del Madhya Pradesh che grazie alla scoperta ora potrà cambiare completamente la sua vita. La sfortuna sembrava accanirsi su di lui quando due mesi fa il maltempi si è abbattuto in zona, spazzando via molte opportunità di lavoro, ma per lui si è rivelata una svolta.

A cura di Antonio Palma

In cerca di oro in un campo per racimolare qualcosa per poter sfamare la famiglia, un operaio indiano si è imbattuto in qualcosa di inatteso ma di ancora più prezioso e che gli ha cambiato la vita: un diamante dal valore di circa centomila dollari. È la storia di Raju Gond, 40enne indiano del Madhya Pradesh che grazie alla scoperta ora potrà cambiare completamente la sua vita.

L’uomo è un operaio che per provvedere alla sua numerosa famiglia ha sempre lavorato nei campi o nelle miniere di diamanti nel suo stato natale oppure come conducente di trattori per proprietari terrieri riuscendo però a raccogliere non più di 4 dollari al giorno. La sfortuna sembrava accanirsi su di lui quando due mesi fa i monsoni si sono abbattuti sulla regione, spazzando via molte opportunità di lavoro per il 40enne.

Quello che sembrava un accanimento contro di lui, però, si è rivelato una grande opportunità. Invece di starsene a casa, la famiglia infatti si è organizzata per mettersi alla ricerca di oro e ha affittato un appezzamento di terreno governativo di 64 metri quadrati a prezzo calmierato. Ed è stato lì che l’uomo ha fatto la sua fortuita scoperta.

La scoperta mercoledì scorso quando, mentre scavava tra la terra, Raju Gond ha visto qualcosa che brillava. “Il mio cuore ha iniziato a battere forte mentre la pulivo dalla terra. A ogni passaggio col dito, la pietra brillava sempre di più” ha raccontato il quarantenne alla Cnn, aggiungendo: "Brillava in modo spettacolare; ho capito subito che era un diamante!".

Una fortuna che l’uomo ha condiviso col fratello con cui divide anche l’affitto del campo. I due sono corsi subito a fare analizzare la pietra preziosa che è risultata un diamante bianco da 19,22 carati e dal valore di circa 95.500 dollari.

Non tutti i soldi andranno a lui e per riceverli comunque dovrà attendere. Affittando quei campi, il governo infatti si riserva una percentuale dell'11,5% per ogni ritrovamento, più una piccola tassa. Inoltre l'ufficio preposto attenderà di raggiungere un certo quantitativo di pietre preziose prima di mettere all’asta tutto e pagare i cercatori. Intanto Gond e il fratello continuano scavare.

“Le nostre vite sono cambiate per sempre. La prima cosa che farò è ripagare il debito di seimila dollari. Poi investiremo affinché tutti i bambini ricevano un'istruzione, costruiremo case, compreremo un po' di terra e forse anche un trattore", ha assicurato il 40enne.