La Corea del Sud ha dichiarato la "legge marziale d'emergenza": cosa succede adesso Sarà legge marziale in Corea del Sud. L'annuncio del presidente Yoon Suk Yeol in tv: ha accusato l'opposizione di simpatizzare con la Corea del Nord e di paralizzare il governo. Maggioranza e opposizione unite contro la decisione.

A cura di Biagio Chiariello

Con una mossa a sorpresa, il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha dichiarato la "legge marziale d'emergenza". La misura, ha spiegato, è stata adottata per "proteggere il Paese dalle forze comuniste della Corea del Nord". Yoon ha inoltre giustificato la sua decisione accusando l'opposizione di controllare il Parlamento e paralizzare il governo con attività sovversive, secondo quanto riportato da ABC News.

"Dichiaro la legge marziale per proteggere la libera Repubblica di Corea dalla minaccia delle forze comuniste nordcoreane, per sradicare le spregevoli forze anti-statali filo-nordcoreane che stanno rubando la libertà e la felicità del nostro popolo, e per difendere l’ordine costituzionale", ha dichiarato il presidente.

Legge marziale d’emergenza, cosa succede ora in Corea del Sud

Non accadeva da 50 anni che Seul adottasse una misura così drastica, concepita per affrontare situazioni di conflitto con il Nord. Tuttavia, questa volta Kim Jong-Un non sembra essere direttamente coinvolto. La decisione deriva piuttosto da un acceso conflitto politico interno, esacerbato dalla frattura istituzionale tra un’Assemblea Nazionale dominata dalla maggioranza liberale e la presidenza conservatrice di Yoon. Al potere dal 2022, il presidente ha visto il suo indice di gradimento calare significativamente negli ultimi mesi.

Durante il suo annuncio televisivo, Yoon ha accusato l'opposizione di "paralizzare i tribunali del Paese, minacciando i giudici, mettendo sotto accusa i procuratori, e tentando di rimuovere il Ministro degli Interni, il massimo regolatore dell'emittenza radiotelevisiva, il capo del Consiglio di revisione contabile e di ispezione e il Ministro della Difesa".

Non è ancora chiaro quali conseguenze la dichiarazione dello stato di emergenza avrà sulla vita quotidiana dei sudcoreani. Subito dopo l'annuncio, tuttavia, Yoon ha convocato una riunione con il consiglio dei ministri e i vertici militari.

Maggioranza e opposizione unite contro la decisione di Yoon

Le forze di opposizione hanno dichiarato che tenteranno di annullare il provvedimento, mentre le Forze armate hanno comunicato il divieto di attività del Parlamento e dei partiti.

Anche il leader del partito di governo, Potere Popolare, Han Dong-hoon, ha definito il provvedimento "sbagliato" e ha assicurato che farà il possibile per bloccarlo con il sostegno della popolazione. Secondo quanto riferito dal canale televisivo YTN TV, il presidente del Parlamento sarebbe in viaggio per convocare una seduta straordinaria.