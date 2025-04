Papa Francesco è morto, cosa succede adesso tra funerali, conclave e le celebrazioni del Giubileo: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi raccontiamo la notizia della morte di Papa Francesco, cercando di capire tutti i passaggi che ci aspettano adesso e cosa accadrà alle celebrazioni del Giubileo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it che, dal lunedì al venerdì alle 18.00, ti racconta la notizia più importante del giorno con la nostra giornalista, Annalisa Girardi.

Si può ascoltare direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio (qui per Spotify, oppure Apple Podcast o anche Amazon Music).

È morto Papa Francesco. Una notizia che ha colto tutto il mondo di sorpresa: nonostante i gravi problemi di salute che lo avevano afflitto di recente, sembrava che le sue condizioni fossero in miglioramento. Solo ieri si era affacciato dalla Loggia di San Pietro per la benedizione urbi et orbi, per salutare i circa 35 mila fedeli riuniti nella piazza del Vaticano per il giorno di Pasqua. Nessuno avrebbe immaginato che proprio quella sarebbe stata l’ultima apparizione di Papa Francesco.

È innegabile l’impatto che Papa Francesco ha avuto sulla chiesa cattolica. Già dalla scelta del nome, Francesco, che mai era stato assunto da un Papa in duemila anni di tradizione cattolica. Già da quelle parole pronunciate nel tardo pomeriggio del 13 marzo 2013, quando si era affacciato per la prima volta dalla basilica di San Pietro dopo essere stato nominato Pontefice dal conclave e aveva detto “Fratelli e sorelle, buonasera”.

In questa puntata cerchiamo di fare il punto su tutti i prossimi passaggi, dal cerimoniale per i funerali – che lo stesso Bergoglio l'anno scorso aveva cambiato – al conclave per l'elezione del suo successore.

