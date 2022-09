Perché il presidente ucraino Zelensky non parteciperà ai funerali della regina Elisabetta Assente ai funerali della regina Elisabetta il presidente ucraino Zelensky. A rappresentarlo la moglie Olena Zelenska che onorerà così i rapporti tra i due paesi.

A cura di Chiara Ammendola

Mentre cresce il numero dei paesi le cui delegazioni non prenderanno parte ai funerali di Stato della regina Elisabetta il prossimo 19 settembre, sono i tanti i leader mondiali che nelle prossime ore raggiungeranno Londra per rendere omaggio alla sovrana più longeva della storia britannica. Tra loro ci sarà però un grande assente: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Stando a quanto si apprende sembra infatti che a partecipare lunedì 19 settembre al funerale della regina ci sarà la moglie Olena Zelenska che rappresenterà l'Ucraina in assenza del marito. Una presenza importante che sancisce l'intesa tra Kiev e Londra così come riportano anche i quotidiani britannici che la delegazione ucraina insieme a tanti capi di stato è il simbolo tangibile del sostegno globale all'Ucraina mentre la Russia è isolata. “La Gran Bretagna è uno dei più fedeli alleati dell'Ucraina. La sua presenza al funerale è un segno di quell'amicizia e del rispetto reciproco”, si legge sulla stampa estera.

Il presidente Putin è invece uno dei leader mondiale a non essere stato invitato ai funerali di Stato della regina così come i capi di Stato di Siria, Venezuela, Afghanistan, Bielorussia e Myanmar. Il non invito ha però scatenato le ire della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova che ha definito la decisione come un "tentativo di utilizzare una tragedia nazionale per scopi geopolitici". “Vediamo questo tentativo britannico di usare una nazionale – ha spiegato in una nota – che ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, per scopi geopolitici per regolare i conti con il nostro paese… come qualcosa di profondamente immorale”.