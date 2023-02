Per evitare l’arresto subisce decine di operazioni estetiche: “Non è rimasto nulla del suo volto” La polizia thailandese, che era alla ricerca del 25enne da tre mesi, ha spiegato che l’uomo aveva cambiato documenti e aspetto per cercare di passare inosservato facendosi chiamare Seong Jimin e spacciandosi per cittadino coreano.

A cura di Antonio Palma

Un trafficante di droga thailandese, ricercato dalla polizia, si sarebbe sottoposto a decine di operazioni di chirurgia estetica e plastica facciale per sembrare un altro uomo ed eludere così la cattura e l’arresto, proseguendo la sua attività criminale. È quanto sostengono le autorità thailandesi che nei giorni scorsi hanno arrestato l’uomo in un condominio di Bangkok, capitale della Thailandia.

"Non è rimasto nulla del suo volto” hanno spiegato gli inquirenti locali mostrando le foto segnaletiche dell’uomo prima e dopo gli interventi. Scatti incredibili che in effetti mostrano due persone che sembrano completamente diverse ma che per la polizia sarebbero esattamente la stessa persona, il 25enne Saharat Sawangjaeng.

La polizia, che era alla ricerca del 25enne da tre mesi, ha spiegato che l’uomo aveva cambiato documenti e aspetto per cercare di passare inosservato facendosi chiamare Seong Jimin e spacciandosi per cittadino coreano. A incastrarlo però è stata la sua attività criminale mai interrotta. Gli agenti infatti lo hanno rintracciato tracciando la distribuzione dell'ecstasy ad altri venditori e acquirenti di droga a Bangkok.

Dopo l’arresto, l’uomo ha confessato la sua identità ma ha detto di aver cambiato aspetto solo per potersi trasferire in Corea del Sud e iniziare una nuova vita e lasciarsi alle spalle l’attività criminale che lo ha portato in carcere già tre volte. Ora però deve rispondere di traffico di droga che avrebe acquistato sul dark web usando criptovalute.

Il maggiore generale della polizia thailandese Theeradej Thammasutee lo ha descritto come "una delle principali cause della diffusione di MDMA a Bangkok" e “un signore della droga che importa MDMA dall'Europa a soli 25 anni”. Dopo essere sfuggito all’ultimo mandato di cattura, il 25enne ha pensato di sottoporsi a lunghe e costose procedure chirurgiche per eludere gli investigatori trasformando completamente il suo volto ma la trovata non gli è servita.