Pensano stia prendendo sole, ma è morto sul lettino: l’ultimo bagno a Creta Un turista britannico è morto dopo che il suo corpo è stato trovato su un lettino sull’isola greca di Creta. Non è chiaro da quanto tempo fosse lì, privo di vita.

A cura di Biagio Chiariello

Il suo ultimo bagno a Creta. Un turista britannico è morto su una spiaggia di Stalida, una località turistica sulla costa settentrionale dell'isola greca. Secondo le informazioni di Cretapost, il 54enne si stava godendo il sole e il mare sdraiato su un lettino quando è stato probabilmente colto da un malore.

Per ore è rimasto immobile sulla sdraio, particolare che ha sollevato i sospetti dei bagnini, che hanno dato l'allarme. Sul posto si è recato una squadra di soccorsi del National Center for Emergency Care (EKAV) che ha praticato le prime manovre di rianimazione.

Il turista è stato portato d'urgenza all'ospedale universitario di Heraklion, ma per lui non c'era più nulla da fare. Verrà eseguita l'autopsia per determinare la causa della morte.

Stalida, situata sulla costa settentrionale di Creta, è una delle destinazioni turistiche più famose dell'isola, nota per la sua spiaggia adatta alle famiglie. La città greca è più tranquilla delle vicine località di Malia e Hersonissos. Si dice che abbia un'atmosfera più rilassata con una vasta gamma di bar e ristoranti.

La tragedia arriva a poche settimane di distanza da quella che ha visto protagonista un altro turista britannico morto a Maiorca dopo essere caduto dal settimo piano di un hotel nella famosa località di Magaluf. A maggio l'uomo di 34 anni ha perso la vita nel terribile incidente al South Beach Hotel situato in Notari Alemany a Calvià. Un volo di oltre 30 metri che non gli ha dato scampo. Secondo quanto riferito, il turista britannico sarebbe morto "sul colpo".