video suggerito

Tragedia a Falconara Marittima, batte la testa sul fondale mentre fa il bagno: morto bimbo di 10 anni Un bambino di 10 anni è morto affogato sulla spiaggia di Falconara Marittima mentre faceva il bagno con alcuni coetanei nei pressi di un pontile. Stando alle prime informazioni, avrebbe battuto la testa sul fondale basso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

foto da archivio

Un bambino di 10 anni è morto annegato a Falconara. La dinamica dei fatti non è ancora chiara: in un primo momento, come scrive il Resto del Carlino, si era parlato di un tuffo dal pontile tra Picchio Beach e Mare forza 9, motivo per cui avrebbe poi battuto la testa sul fondale basso. Da quanto emerso in un secondo momento, però, il bambino si trovava già in acqua con un'amichetta e non sapendo nuotare, sarebbe annegato.

La dinamica dei fatti appare ancora confusa e stando a quando reso noto da fonti investigative a Fanpage.it, sarà possibile inquadrare quanto accaduto in un contesto più preciso soltanto tra qualche ora con il prosieguo delle indagini.

I bagnini sono intervenuti e il bambino è stato subito recuperato e riportato sul pontile. Nonostante la lunga manovra rianimatoria per cercare di farlo riprendere, per il bimbo non vi è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto è accorsa subito l'eliambilanza con il personale sanitario intervenuto anche con il quad. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime.

Leggi anche Cosa sappiamo sul bimbo di 10 anni morto dopo essere caduto in un pozzo a Palazzolo Acreide

La salma è rimasta sul pontile a lungo per l'arrivo del pm di turno. Sul posto anche il sindaco Stefania Signorini con il vice Valentina Barchiesi e gli assessori Elisa Penna e Marco Giancanella. I bagnini di salvataggio, tra i primi a intervenire, sono stati ascoltati mentre la madre, poco dopo la notizia della morte del piccolo, ha accusato un malore ed è stata soccorsa.

In aggiornamento