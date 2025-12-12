Paura in volo, passeggero si alza e tenta di aprire portellone dell’aereo: bloccato dall’equipaggio

Momenti di paura a bordo di un volo di linea della Cathay Pacific in viaggio da Boston a Hong Kong quando uno dei passeggeri si è alzato tentando di aprire il portellone dell’aereo prima dell’atterraggio. L’incidente nelle prime ore di ieri, giovedì 10 dicembre, mentre il velivolo di apprestava a iniziare la discesa verso lo scalo aeroportuale cinese. Fortunatamente l’equipaggio del volo CX811 è subito intervenuto, bloccando l’uomo che è stato tenuto sotto controllo fino all’arrivo quando è stato consegnato alla polizia locale.

Si tratta di un giovane ventenne cittadino cinese che è stato subito preso in custodia dalla polizia salita a bordo dell’aereo e quindi arrestato per violazione delle leggi sulla sicurezza aerea. Al momento non è chiaro quali siano le motivazioni che hanno spinto il ragazzo a rendersi protagonista del pericoloso gesto che ha messo in allarme l’intero velivolo.

Secondo le informazioni diffuse dalla polizia, l’allarme è scattato intorno alle 4.45 di giovedì, ora locale, quando dalla cabina di pilotaggio hanno allertato la torre di controllo dell’aeroporto di Hong Kong con una richiesta di assistenza alla polizia per una persona fuori controllo a bordo. Una volta sulla pista, intorno alle 5 del mattino, a bordo sono saliti gli agenti che hanno preso in custodia il ventenne. Il caso è ora oggetto di indagine da parte della Squadra Anticrimine del Distretto Aeroportuale.

La compagnia Cathay Pacific Airways ha confermato l’incidente spiegando che l'equipaggio ha seguito i protocolli di sicurezza stabiliti per tutta la durata del volo, dando priorità al benessere di tutti a bordo, e che la questione è ora nelle mani delle autorità. "Il nostro equipaggio di cabina è intervenuto immediatamente, ha ispezionato la porta per assicurarsi che fosse ben chiusa e ha segnalato l'incidente alle autorità competenti e alla polizia", ​​ha affermato Cathay, assicurando che nessun passeggero o membro dell'equipaggio è rimasto ferito e che il volo è atterrato in sicurezza.