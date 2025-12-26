Paura a Parigi, tre donne ferite a coltellate nella metropolitana: arrestato l’aggressore

Paura nella metropolitana di Parigi dove tre donne sono state colpite con un coltello “tra le 16.15 e le 16.45” di oggi in alcune fermate della linea 3. L’aggressore è stato arrestato dopo una breve fuga.

Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. L'aggressore si sarebbe poi dato alla fuga ma sarebbe stato in seguito fermato nella sua abitazione a Sarcelles, in Val-d'Oise.

Gli attacchi sono avvenuti oggi nelle stazioni Arts et Métiers, République e Opéra, nel cuore di Parigi, "tra le 16.15 e le 16.45", ha specificato la stessa azienda, come ha specificato la società di trasporti pubblici parigina (Ratp). Le vittime sono state prontamente prese in cura dai vigili del fuoco di Parigi. La gravità e l'entità delle ferite sono attualmente sconosciute, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo la stampa locale, il sospettato è fuggito a bordo della linea 8. Di origine maliana e nato nel 2000, secondo una fonte della polizia, indossava un piumino verde e nero al momento dell'aggressione. Era già noto alla polizia per vari reati, tra cui danneggiamento della proprietà. È stato identificato "grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. L'uso della geolocalizzazione sul suo cellulare ha portato al suo arresto nel tardo pomeriggio di oggi nella regione della Val d'Oise", ha spiegato una fonte inquirente a Le Figarò.

Gli inquirenti escluderebbero il movente terroristico, mentre sembrerebbe trattarsi dell'opera di un "individuo mentalmente instabile". Il traffico sulla linea della metro interessata è stato sospeso per ore prima di essere ripristinato.