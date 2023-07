Video di

Paura a Berlino, leonessa in fuga: avvistata mentre sbrana un cinghiale. L’allerta della polizia La polizia tedesca sta cercando dall’alba un “felino selvatico” in fuga nella zona del Brandeburgo, subito a sud di Berlino. C’è anche un video che circola su Twitter. Il portavoce della polizia Daniel Keip: “È una leonessa. Al momento non c’è motivo per noi di dubitare della sua autenticità”.

A cura di Biagio Chiariello

la presunta leonessa ripresa in un video

Le autorità tedesche hanno avvertito i cittadini della periferia meridionale di Berlino di fare attenzione ad un "felino selvatico", che si sospetta essere una leonessa, in libertà nella zona del Brandeburgo.

Su Twitter circola anche un video che mostra un animale, sembra essere effettivamente un grosso felino.

Il portavoce della polizia Daniel Keip ha dichiarato alla BILD: "Verso mezzanotte, i testimoni hanno visto un predatore abbattere un cinghiale. Abbiamo anche materiale video a riguardo. È quindi una leonessa. Al momento non c'è motivo per noi di dubitare della sua autenticità".

La polizia dello Stato di Brandeburgo ha chiesto alle persone nei dintorni di Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf – appena fuori dai confini della città di Berlino – di non uscire di casa e di portare gli animali domestici in casa. L'allarme è stato poi esteso alle aree meridionali di Berlino e su un'app ufficiale è stato inviato un avviso che segnalava il sospetto che l'animale fosse una leonessa.

Nelle zone segnalate ci sono vari agenti che battono il territorio, supportati da cinque cacciatori con fucili stordenti, mentre a sorvolare la zona sono stati mobilitati due elicotteri della polizia.

La provenienza della presunta leonessa non è chiara. In zona non paiono esserci circhi, mentre nessuno zoo avrebbe confermato l’assenza di un animale selvatico. Ad ogni modo il portavoce della polizia sostiene che le operazioni sono in corso per condurre le ricerche nel modo più efficace possibile. “Siamo in trattative con veterinari e organizzazioni specifiche allo scopo di catturare l’animale selvatico in modo rispettoso del benessere degli animali” ha commentato Keip.