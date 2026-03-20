Patente ritirata a migliaia di trans da un giorno all’altro, il caso del Kansas: “Vale solo il genere di nascita”

Lo stato del Kansas ha revocato le patenti di guida a oltre 1700 residenti trans che avevano cambiato il proprio genere sul documento: “Nessun periodo di transizione. Non possiamo andare al lavoro né spostarci per cambiare i dati”.

Da un giorno all’altro oltre 1700 residenti del Kansas si sono ritrovati senza patente di guida solo perché transgender. È l’effetto dell’ultimo provvedimento legislativo anti-trans in vigore nello stato americano che in un attimo ha stravolto la vita di una piccola minoranza, presa di mira dalle autorità locali con leggi ad hoc.

Con una comunicazione ufficiale della motorizzazione che li avvertiva si dover richiedere una nuova patente, alla fine di febbraio infatti è entrata in vigore la legge che vieta alle persone transgender di modificare l'indicazione di genere sulla patente di guida e sugli altri documenti.

Una legge condivisa con altri quattro stati ma che in Kansas ha avuto risvolti assurdi perché è l’unico in cui viene applicata retroattivamente. In pratica chiunque i questi anni ha cambiato il proprio sesso sulla patente si è ritrovato con un documento annullato d’ufficio da un giorno all’altro. Secondo la legge, infatti, vale solo il sesso biologico alla nascita e solo quello va indicato sui documenti.

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Non solo, la famigerata misura, contenuta nella legge SB 244, approvata con una procedura accelerata che ha evitato il passaggio in commissione parlamentare, non ha previsto nessun periodo di transizione tra i due sistemi. Di conseguenza oltre 1700 trans si sono ritrovati senza possibilità di guidare per andare al lavoro e memento per poter andare in motorizzazione a chiedere un nuovo documento aggiornato.

I conducenti transgender hanno ricevuto lettere dallo stato che li informavano che i loro documenti erano "immediatamente non validi" e che "potrebbero essere soggetti a ulteriori sanzioni" se continuano a guidare con quella patente. La legge prevede infatti una reclusione fino a 6 mesi in caso di genere errato sui documenti.

Dal 2007, il Kansas consentiva alle persone transgender di aggiornare l'indicazione di genere sui propri documenti d'identità. Poi, nel 2023, ha modificato la definizione legale di sesso, stabilendo che si tratta di sesso maschile o femminile assegnato alla nascita.

Le associazioni LGBTQ denunciano un piano preciso per discriminare le persone trans prendendole di mira con provvedimenti che creano disagi solo agli interessati senza alcun beneficio per gli altri. Quella sulla patente segue infatti un’altra discussa norma che impone ai trans di usare solo i bagni del genere biologico alla nascita e sulla quale pende ora un ricorso in Tribunale.