Passeggero urla in aereo: “Siete servi di Allah?”. Panico a bordo, atterraggio d’emergenza L’aereo MH122, decollato da Sydney e diretto a Kuala Lumpur, è stato costretto a tornare in Australia dopo le minacce di un 45enne, poi arrestato, a passeggeri e membri dell’equipaggio: “Mi chiamo Mohammed, schiavo di Allah. Sei uno schiavo di Allah?

A cura di Biagio Chiariello

Un passeggero a bordo di un volo della Malaysia Airlines è stato arrestato dopo aver costretto l'aereo ad un atterraggio d'emergenza a Sydney: l'uomo ha minacciato gli assistenti di volo e le persone a bordo, gridando: "Siete schiavi di Allah?

In n un video, registrato da un viaggiatore e pubblicato su Twitter, si vede l'uomo che grida ad un altro passeggero: "Mi chiamo Mohammed, schiavo di Allah. Mi chiamo Mohammed, schiavo di Allah. Sei uno schiavo di Allah? Lo sei? Dillo, dillo. Sei uno schiavo di Allah? Ascoltami".

Un passeggero "spaventato" sul volo MH122 Airbus-A330 da Sydney a Kuala Lumpur ha detto che l'uomo "ha aperto la cerniera dello zaino, ci ha messo dentro le mani, ha detto di avere qualcosa di pericoloso dentro urlando a squarciagola proprio accanto al mio posto". I membri dell'equipaggio hanno successivamente esaminato la borsa e non hanno trovato nulla di pericoloso al suo interno.

L'aereo era decollato dall'aeroporto della metropoli australiana alle 13:40 per affrontare un volo di otto ore verso la capitale della Malesia, ma è stato costretto a tornare a Sydney poco prima delle 16:00 ed è stato isolato su una pista dello stesso scalo in attesa dei controlli.

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia federale australiana (AFP) verso le 19:00 e altri passeggeri sono stati evacuati in sicurezza dal velivolo. Un passeggero ha assicurato su Twitter che "tutti sono scesi dall'aereo sani e salvi e sono entrati in una sala d'attesa".

Un video girato a bordo dell'aereo mostra l'uomo di fronte a uno steward di volo. "L'aeroporto di Sydney sta soffrendo per mano di questo pazzo" si legge nel messaggio che accompagna il filmato. "Dov'è la sicurezza aeroportuale?! È passata più di un'ora da quando l'aereo è atterrato!!!'

In un secondo video dopo ha aggiunto: "Questo pazzo sta diventando aggressivo e noi, poveri, a bordo stiamo ancora aspettando che la sicurezza intervento. L'aeroporto di Sydney cosa sta aspettando?!"