Passeggero tenta di aprire il portellone dell’aereo: volo costretto ad atterraggio d’emergenza negli USA

Paura a bordo di un jet regionale della Delta Connection ieri sera, quando un passeggero ha cercato di aprire un’uscita d’emergenza durante il volo, arrivando persino a scontrarsi fisicamente con un assistente di volo. L’aereo è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Eastern Iowa di Cedar Rapids.

Il volo 3612, operato dalla compagnia SkyWest Airlines per conto di Delta, era decollato da Omaha con destinazione Detroit. L’incidente si è verificato intorno alle 19, ora locale. A confermare i fatti è stata la Federal Aviation Administration (FAA), che ha riferito dell'intervento necessario a seguito del comportamento aggressivo di un passeggero. Secondo una registrazione audio ottenuta dal sito specializzato LiveATC.net, il pilota ha avvisato la torre di controllo: "Un passeggero è attualmente in colluttazione con il nostro assistente di volo, sta cercando di aprire l’uscita di emergenza".

Fortunatamente, il tentativo non è andato a buon fine. L’aereo è atterrato in sicurezza e ha raggiunto il gate senza ulteriori problemi. Un video diffuso sui social da un altro passeggero mostra l’arresto dell’uomo, scortato fuori dall’aereo con le mani legate dietro la schiena da agenti di polizia.

In un comunicato ufficiale, SkyWest Airlines ha ribadito la propria posizione: "SkyWest ha tolleranza zero per i comportamenti turbolenti, poiché la sicurezza dei nostri clienti e del nostro equipaggio è la nostra massima priorità".

Il caso si inserisce in un trend preoccupante. Secondo i dati aggiornati della FAA, solo nel corso di quest’anno sono stati segnalati oltre 870 episodi di passeggeri indisciplinati sui voli statunitensi. Le sanzioni previste per questi comportamenti includono multe salate, restrizioni nei viaggi e persino il carcere.