Passeggero muore a bordo di volo AirFrance diretto a Boston, medico tenta inutilmente di salvarlo: indagini Paura a bordo di un aereo AirFrance partito da Parigi e diretto a Boston: un passeggero è morto a bordo dopo essersi sentito male nonostante i tentativi di un medico presente di salvarlo. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia a bordo di un aereo AirFrance partito dall'aeroporto di Parigi Charles De Gaulle e diretto a Boston: un passeggero è morto dopo essersi sentito male durante il viaggio, nonostante i tentativi di un medico presente di salvarlo.

L'uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota, si è sentito male dopo il decollo dall'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle martedì mattina, ha riferito NBC Boston. Squadre di emergenza sono poi state fotografate per l'intervento al Boston Logan International Airport in serata, dopo l'atterraggio dell'aereo.

È intervenuta anche la polizia che ha avviato una indagine, non aggiungendo alcun dettaglio. AirFrance, in un comunicato, ha confermato che un passeggero è morto a bordo del volo AF334 dopo "un'emergenza medica. Nonostante l'assistenza di un medico a bordo, il cliente non ha potuto essere salvato", ha affermato un portavoce. "AirFrance ricorda che i membri del suo equipaggio sono regolarmente addestrati a gestire questo tipo di situazioni".

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Lo scorso anno un volo Ryanair è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Londra dopo che un uomo è morto a bordo in seguito ad un'emergenza medica. Il volo, partito da Tirana, Albania, e diretto all'aeroporto di Manchester, è stato costretto a deviare dopo aver già sorvolato la Svizzera e la Francia. Le squadre di emergenza hanno raggiunto l'aereo dopo l'atterraggio e sono state raggiunte dalla polizia, dai paramedici e da un'ambulanza aerea.