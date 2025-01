video suggerito

Passeggero costringe l'aereo ad un atterraggio d' emergenza: Ryanair gli chiede 15mila euro La compagnia aerea ha richiesto un risarcimento danni di 15.000 euro al passeggero 'indisciplinato', responsabile dell'interruzione del volo FR7124 da Dublino a Lanzarote lo scorso 9 aprile, che ha causato notevoli disagi e ritardi ai 160 passeggeri a bordo.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Un comportamento ritenuto "inaccettabile e violento" da parte di un passeggero ha costretto Ryanair a deviare il volo FR7124, partito da Dublino e diretto a Lanzarote, verso Porto lo scorso 9 aprile. L'incidente ha avuto gravi ripercussioni, causando ritardi considerevoli e enormi disagi per i 160 passeggeri a bordo, i quali si sono visti costretti a rinunciare a un'intera giornata di vacanza.

A causa di questo episodio, la compagnia aerea low cost irlandese ha deciso di avviare un'azione legale nei confronti del passeggero coinvolto, chiedendo un risarcimento danni che ammonta a oltre 15.000 euro.

"È assolutamente inaccettabile che i passeggeri – ha dichiarato un portavoce di Ryanair – molti dei quali erano in viaggio con familiari o amici per trascorrere una rilassante vacanza estiva, debbano subire disagi inutili e una riduzione dei giorni di riposo a causa del comportamento indisciplinato di un singolo individuo".

Questo è proprio quanto accaduto lo scorso 9 aprile, evidenzia la compagnia, che ha precisato come le azioni del passeggero abbiano provocato danni significativi per un totale di 15.000 euro, coprendo pernottamenti, spese extra per i passeggeri e costi aggiuntivi per l'atterraggio imprevisto.

La compagnia ha aggiunto che ora è in corso un procedimento civile per cercare di recuperare i suddetti costi sostenuti. "Ryanair adotta una politica di tolleranza zero nei confronti di episodi simili", ha dichiarato il portavoce, "e speriamo che questa azione legale serva da deterrente, scoraggiando ulteriori comportamenti di disturbo a bordo.

L'obiettivo è garantire che i passeggeri e l'equipaggio possano viaggiare in un ambiente sereno, rispettoso e sicuro, senza essere penalizzati da comportamenti irresponsabili".