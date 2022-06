Passeggero a 10 file di distanza in aereo mangia noccioline: reazione allergica choc per Poppy, quasi morta Poppy Jones, 14 anni, ha perso i sensi e le è stato somministrato dell’ossigeno su un volo di otto ore della British Airways da Antigua a Londra. A 10 file di distanze c’era un uomo che mangiava noccioline…

A cura di Biagio Chiariello

Un adolescente ha avuto una reazione allergica su un volo da Antigua a Londra dopo che un passeggero a 10 file di distanza ha mangiato noccioline. Poppy Jones, 14 anni, era su un volo della British Airways con sua madre, Joanna Jones, quando è andata in shock anafilattico. L'equipaggio di cabina ha chiesto l'intervento di un "medico a bordo": fortunatamente era presente un'infermiera, che è stata in grado di aiutare a stabilizzare Poppy e somministrarle ossigeno. Il pilota ha preso in considerazione l'idea di effettuare un atterraggio di emergenza, ma l'aereo è stato in grado di proseguire fino allo scalo di Gatwick: sulla pista d'atterraggio c'era un'ambulanza.

La signora Jones, 39 anni, che lavora come badante a Tooting, a sud di Londra, ha detto al MailOnline: "È stato un incubo per tutti noi e ho davvero pensato che potesse morire". La donna ha specificato come l'equipaggio avesse detto ai passeggeri all'inizio del volo di evitare di mangiare noci vista la presenza di una persona allergica a bordo. "Mentre decollavamo, ho visto un uomo circa 10 file davanti che le mangiava", ha detto. "Ero preoccupata e ho chiesto se potevamo essere spostati ma non era possibile… così l'equipaggio gli ha chiesto di smettere di mangiare le noci, ma lui ha ignorato le richieste e ha continuato" ha detto Joanna. Quando l'aereo è atterrato a Gatwick, sua figlia è stata portata in ospedale in ambulanza.

La signora Jones ha detto che è stata una "esperienza orribile" che avrebbe potuto essere evitata se l'uomo avesse ascoltato gli annunci dell'equipaggio. "La gente sembra pensare che le allergie non siano un problema serio, in tal senso le compagnie aeree dovrebbero fare di più", ha detto. "Dovrebbero rendere illegale per le persone mangiare noci a bordo di un aereo se qualcuno è affetto da questo tipo di allergia" La signora Jones era stata in vacanza ad Antigua con sua figlia, sua madre e altri due bambini.