Passeggera spaventata a bordo, l’assistente di volo si siede a terra e la consola: la foto è virale L’assistente di volo è rimasto seduto a terra accanto alla donna per quasi 10 minuti tenendole la mano e rassicurandola. Poi si è allontanato ma l’ha tranquillizzata: “Sarò lì per te, qualsiasi cosa tu abbia bisogno”.

A cura di Antonio Palma

La foto di un assistente di volo che, seduto a terra nel corridoio dell’areo, tiene la mano a una passeggera spaventata, è diventata virale online dopo che un’altra passeggera ha notato la scena e ha deciso di immortalarla per condividere l’apprezzato gesto dell’uomo sui social.

Come ha raccontato la stessa testimone dell’accaduto, Molly Simonson Lee, erano tutti su un volo interno statunitense da Charlotte a New York quando una turbolenza ha messo a disagio alcuni passeggeri non abituati. All’improvviso, però, una delle passeggere a bordo non ha più retto allo stress ed è scoppiata a piangere.

Quando ha visto quella passeggera palesemente spaventata dalle turbolenze a bordo del volo di linea, l’assistente di volo non ci ha pensato su due volte: si è seduto a terra nel corridoio dell’aereo, di fianco alla donna, e l’ha consolata per tutto il tempo, tenendole la mano per rassicurarla.

Un gesto notato da tutti a bordo e ancora più prezioso perché è servito stemperare la tensione sul velivolo. L’assistente infatti ha continuato a calmare la passeggera, rassicurandola con gesti e parole gentili e voce rasserenante.

"Era così rassicurante e rasserenante, è corso da lei e le ha detto ‘Sai una cosa. Sarò lì per te, qualsiasi cosa tu abbia bisogno di farmi sapere’. È stato meraviglioso” ha raccontato la testimone, rivelando: “Ad ogni piccolo rumore, lei diceva, ‘che cos'è?' Lui accorreva e diceva ‘Va tutto bene. È solo una turbolenza che si sta allontanando' o qualunque cosa era il caso che dicesse. E questo l'ha davvero aiutata”.

Lee ha detto che l'assistente di volo, Floyd Dean-Shannon, è rimasto seduto accanto alla donna per quasi 10 minuti tenendole la mano e rassicurandola. Ha catturato il momento in una foto e l'ha pubblicata sul suo Facebook in un post che è stato condiviso decine di migliaia di volte.

"Non era tenuto a farlo, vedere qualcuno estendere il proprio cuore in quel modo a uno sconosciuto era semplicemente bellissimo per me, e volevo immortalarlo” ha concluso la donna.