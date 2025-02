Passeggera Ryanair costretta a pagare 50 sterline per portare a bordo una bottiglietta d’acqua

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Una passeggera della compagnia aerea Ryanair si è vista costretta a pagare 50 sterline per portare con sé una semplice bottiglia d’acqua durante un volo. Una vicenda che ha dell’incredibile, ma che mette in luce le rigide politiche sui bagagli dell’azienda irlandese.

Ruby Flanagan, 26 anni, aveva prenotato un volo da Stansted a Dublino per andare a trovare degli amici, pagando appena 36 sterline per il biglietto. Al momento del check-in, le era stato confermato che poteva portare con sé un piccolo bagaglio a mano, da sistemare sotto il sedile. Tutto sembrava procedere senza intoppi, fino al volo di ritorno.

Mentre si preparava a imbarcarsi, un membro del personale di Ryanair le ha chiesto di verificare le dimensioni del suo zaino. "Quella bottiglia deve entrare nella borsa", le ha detto bruscamente l’addetto, indicando la bottiglia d’acqua che Ruby portava a tracolla. La giovane ha obiettato che durante il volo di andata non era stato necessario, ma le è stato risposto che tutti gli oggetti extra dovevano essere riposti nel bagaglio.

Dopo aver infilato la bottiglia nello zaino, però, un altro membro dello staff le ha comunicato che la sua borsa era "troppo grande" e che avrebbe dovuto pagare una tariffa aggiuntiva per portarla a bordo. "Fuori, è un secondo bagaglio. Dentro, la borsa è troppo grande. In ogni caso, devi pagare," le è stato detto.

Con il tempo che scorreva e il gate ormai chiuso, Ruby, in preda al panico, ha deciso di pagare le 50 sterline richieste. Una cifra che, come ha poi realizzato durante il volo di 50 minuti, sarebbe bastata per comprare due nuove bottiglie all’arrivo.

La politica bagagli di Ryanair prevede che i passeggeri con biglietti Basic Fare possano portare solo una borsa personale di dimensioni 40x20x25 cm. Per chi volesse un bagaglio più grande (55x40x20 cm), è possibile aggiornare la prenotazione pagando un supplemento che varia tra le 20 e le 60 sterline, a seconda della tratta e della data di viaggio.

Ryanair, interpellata dalla stampa, ha difeso la propria posizione, spiegando che la passeggera aveva tentato di imbarcarsi con un bagaglio aggiuntivo non consentito dalla tariffa acquistata. "È stato corretto applicare la tariffa al gate", ha dichiarato un portavoce.