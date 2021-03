Quasi 30mila contagi e oltre 400 morti: gli ultimi numeri sull'epidemia rivelano che anche la Francia deve fare i conti con la terza ondata e a un anno dal primo lockdown decretato dal Presidente Macron nel marzo del 2020 si fanno giorno dopo giorno più probabili nuove restrizioni. A dichiararlo, in un'intervista rilasciata ieri sera su BFM-TV, il primo ministro Jean Castex, che ha ammesso che la situazione "è ancora molto difficile da un lato perché la campagna di vaccinazione non ha ancora prodotto i suoi effetti, dall'altro perché nel frattempo il virus sta mutando". Il primo ministro ha quindi aggiunto che la variante inglese oggi rappresenta il 70 per cento dei contagi.

A preoccupare maggiormente il governo francese è la situazione nella regione dell'Ile-de-France, quella a cui appartiene Parigi. Qui, ha ammesso Castex, la situazione è estremamente precaria ed "è giunto il momento di prendere in considerazione restrizioni più severe per tentare di contenere l'aumento dei contagi". Questa mattina è stato convocato all'Eliseo un Consiglio di Difesa che potrebbe adottare nuove misure specifiche proprio per Parigi e il suo hinterland, dove i servizi di terapia intensiva sono saturi, con quasi 1.200 pazienti ricoverati. Segno che il virus sta circolando molto attivamente nella regione, il tasso di incidenza ha raggiunto negli ultimi sette giorni 418 nuovi casi ogni 100mila abitanti, ben al di sopra della cosiddetta soglia di “massima allerta” fissata dalle autorità sanitarie a 250 casi ogni 100mila abitanti.

La situazione, però, peggiora di giorno in giorno anche nel resto del paese: nei reparti di terapia intensiva i posti letto occupati sono 4.239 (più di 400 nuovi ricoveri in ventiquattro ore), il più alto dalla fine di novembre 2020. In totale, ora sono 25.492 i pazienti con Covid-19 negli ospedali francesi.