Parcheggiano nel cortile della chiesa per il funerale, in decine multati insieme al carro funebre: “Assurdo”

Brutta disavventura per decine di partecipanti a un funerale nel Cheshire, in Inghilterra. Dopo aver parcheggiato le loro vetture negli stalli della chiesa dove si teneva la funzione religiosa, sono stati tutti multati per divieto di sosta insieme al carro funebre che trasportava la bara.

In caso, raccontato dai giornali britannici, ha sollevato una valanga di proteste e indignazione dopo che amici e parenti del defunto si sono ritrovati a casa notifiche di sanzioni per cento sterline ciascuno, vale a dire oltre 100 euro. I partecipanti al funerale erano oltre 60 secondo il Northwich Guardian e tutte le auto sono state multate.

Quando hanno chiesto spiegazioni alla chiesa, nemmeno questa sapeva nulla. I volontari infatti hanno spiegato che in occasione del funerale, come fanno sempre, avevano richiesto l'oscuramento delle telecamere di riconoscimento automatico delle targhe per il parcheggio interno che è gestito da una società esterna di gestione dei parcheggi.

Dopo la richiesta, un volontario della chiesa ha ricevuto la conferma che sarebbe stato applicato il blackout, ma qualcosa non ha funzionato: il blocco non è mai avvenuto e tutti i partecipanti alla funzione si sono ritrovati con una multa. Alcuni hanno anche già pagato visto che la sanzione era ridotta a 60 sterline se pagata entro pochi giorni.

L'azienda ha dichiarato di essere dispiaciuta e che annullerà le sanzioni ma la chiesa sembra intenzionata a rescindere completamente il contratto anche perché altri disguidi ed errori ci sarebbero già stati in passato. "Diverse persone ci hanno contattato in merito a questa questione, tra cui l'impresario delle pompe funebri, ma dato il numero di partecipanti, sappiamo che sono state multate più persone. Alcune hanno addirittura pagato perché erano spaventate ed era già una giornata difficile per loro" spiegano dalla chiesa, aggiungendo: "L'azienda ha dichiarato di essere dispiaciuta e che annullerà tutto ma il fatto è che sono stati presi soldi e sono state inviate lettere quando non avrebbero dovuto. Cosa sarebbe successo se non ci fossimo intromessi e non avessimo cercato di risolvere il loro pasticcio?".