Ha parcheggiato l'auto al sole come faceva tutti i giorni per andare al lavoro ma ha dimenticato che all'interno vi era ancora il figlioletto di 5 anni, probabilmente addormentato, ritrovandolo poi morto solo molte ore più tardi ancora all'intero della vettura, rimasta per lungo tempo ferma al sole. La tragedia è avvenuta nelle scorse ore a Tenin, cittadina croata della Dalmazia del nord, dove ora il padre del piccolo è indagato per omicidio colposo. L'uomo, un 34enne militare di professione delle Forze armate croate, nella mattinata di martedì avrebbe dovuto accompagnare il piccolo all'asilo ma, per motivi tutti da accertare, si è recato direttamente al lavoro dimenticandosi completamente del bimbo sui sedili posteriori della vettura.

L’uomo si è reso conto dell’accaduto solo nel pomeriggio, quando la moglie ha scoperto che il piccolo non era mai arrivato all’asilo e lo ha chiamato. Inutile la successiva corsa verso l'auto ferma nel parcheggio: il bimbo era ormai già morto dopo essere stato per ore chiuso nell'abitacolo sotto al sole nella cittadina dove la temperatura ha superato anche i 28 gradi centigradi. Secondo quanto ricostruito dal Quotidiano locale La Voce del Popolo, la famiglia era uscita insieme da casa per una nuova giornata tra lavoro e scuola e l'uomo aveva portato già la moglie al lavoro prima di recarsi in caserma. Prima però avrebbe dovuto lasciare il piccolo all’asilo dove però non è mai arrivato.

La drammatica scoperta solo intorno alle 15 quando la madre si è recata all’asilo per prendere il figlio e ha appreso che era assente già dalla mattinata. Immediata la telefonata al marito che solo così ha capito cosa era accaduto. L'uomo è corso verso l’automobile dove ha trovato il figlioletto senza vita. L'uomo ha detto agli inquirenti di essere convinto di aver portato il bambino all'asilo. Non si sa se il piccolo abbia chiesto aiuto ma l'auto era in un parcheggio isolato e inoltre i vetri della macchina sono oscurati. Sul caso indaga ora la polizia locale. La tragedia ha sconvolto la comunità locale di Tenin dove il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.