Papà si dimentica la figlioletta in macchina prima di andare a lavorare: bimba di 10 mesi muore I fatti sono avvenuti nel parcheggio della Nova School of Science and Technology di Almada, vicino Lisbona. Il padre della piccola è docente e capo dipartimento della stessa facoltà: erano circa le 8 del mattino, ha avuto consapevolezza di ciò che era accaduto solo dopo le 15.30.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia in Portogallo. Una bambina di 10 mesi è morta dopo essere stata lasciata in macchina per diverse ore da suo padre nel parcheggio di un campus universitario nella periferia di Lisbona.

Stando a quanto riportato dai media locali, l'uomo sarebbe docente e capo dipartimento del Nova School of Science and Technology, una facoltà dell'Università NOVA che si trova presso il Campus Caparica a Almada, a mezz'ora di macchina a sud della capitale portoghese.

Erano circa le 8 del mattina e avrebbe dovuto accompagnare la figlioletta all'asilo nido prima di andare al lavoro.

L’allarme è stato dato solo alle 15.30, quando ormai era già troppo tardi per salvare la vita della bimba. È stato lui stesso a chiamare i servizi di emergenza dopo aver realizzato cosa era accaduto e aver scoperto la piccola priva di sensi all'interno dell'auto. La temperatura esterna era di 26°C quel giorno (i media non hanno specificato il che significa che all’interno del veicolo avrebbe potuto essere tranquillamente il doppio.

il campus dove è avvenuta la tragedia

L'ipotesi degli investigatori è che la bimba stesse dormendo quando è stata lasciata in macchina e suo padre si fosse semplicemente dimenticato della sua presenza. I risultati dell'autopsia devono ancora essere rilasciati, ma non è chiaro se saranno resi pubblici.

Ai genitori della ragazza, inclusa la madre che, secondo quanto riferito, è arrivata sulla scena nello stesso momento in cui sono giunti i soccorritori, è stato offerto supporto psicologico.

La polizia giudiziaria della città di Setubal, vicino ad Almada, sta conducendo un'indagine sulla triste vicenda. Mentre i pubblici ministeri hanno annunciato che è stata avviata un'indagine formale sull'incidente.