Padre ricercato per l'omicidio delle tre figlie piccole, la polizia Usa diffonde un nuovo video per trovarlo Non è ancora stato rintracciato Travis Decker, il 32enne accusato di aver ucciso le sue figlie di 9, 8 e 5 anni. I corpi delle tre bimbe sono stati ritrovati in un campeggio nello Stato di Washington lunedì 2 giugno, sarebbero morte per asfissia. Da allora è scattata una massiccia caccia all'uomo per arrestarlo. Diffusi nuovi video e foto per renderlo maggiormente riconoscibile.

Da sinistra, Travis Decker, 32 anni; un frame del video diffuso dalla polizia.

Non è ancora stato rintracciato Travis Decker, l'uomo di 32 anni accusato di aver ucciso le sue figlie di 9, 8 e 5 anni. I corpi delle tre bimbe sono stati ritrovati in un campeggio nello Stato di Washington pochi giorni fa, lunedì 2 giugno, e sarebbero morte per asfissia. Da allora è scattata una massiccia caccia all'uomo per tentare di arrestare il 32enne.

In alcuni post pubblicati nelle scorse ore la Polizia della Contea di Chelan, che si sta occupando delle indagini insieme a FBI, Dipartimento per la sicurezza interna e U.S. Marshal's Office, ha diffuso nuovi foto e video nel tentativo di renderlo più riconoscibile e ottenere maggiori informazioni.

"I nostri team hanno ottenuto mandati di perquisizione nella zona e sui dispositivi elettronici di Decker. Abbiamo raccolto nuove informazioni che ci hanno fornito più indizi", si legge in uno dei post.

"Inoltre, chiediamo ai cittadini che possiedono capanni o risiedono nelle aree remote di Chelan, Kittitas King, Snohomish e Okanagan di essere consapevoli del fatto che il signor Decker è ancora ricercato. Mentre le forze dell'ordine conducono le loro ricerche, stiamo chiedendo a quei proprietari di chiudere a chiave tutte le porte, anche quelle di edifici esterni".

"Se vedete o credete di aver visto il signor Decker, per favore chiamate subito il 911 e non provate a contattarlo o avvicinarlo", concludono le autorità.

L'uomo, hanno riferito ancora gli investigatori, è un ex militare e al momento non è chiaro se sia armato. Decker è allenato a sopravvivere nella natura, potrebbe essere capace di trascorrere giorni o addirittura settimane in zone impervie da solo e con pochissimo equipaggiamento.

"Abbiamo ottenuto recenti filmati e foto del signor Decker, allegati a questo comunicato. I video e le immagini sono dei giorni che precedono quello in cui ha sequestrato le bambine, sono le più recenti che abbiamo e che rivelano le sue ultime apparizioni conosciute".

Le tre vittime, riportano i media, "avevano sacchetti di plastica sulla testa e i polsi legati con delle fascette". Il decesso infatti pare sia avvenuto per asfissia. Sul portellone posteriore del mezzo c'erano anche "impronte di mani sporche di sangue", riferisce l'emittente ABC News citando documenti relativi al caso.

È stata offerta una ricompensa di 20mila dollari per qualsiasi informazione che porti all'arresto di Decker.

La madre delle bimbe, Whitney Decker, ha contattato la polizia venerdì presentando una denuncia e affermando che Decker era andato a prendere le figlie alle 17.00 ma che non era ancora rientrato alle 22.00. Ha dichiarato di aver tentato di chiamare più volte il suo ex marito, ma che il suo cellulare aveva la segreteria telefonica.

Ha anche spiegato alle autorità che verso la fine del loro matrimonio a Decker era stato diagnosticato un "disturbo borderline di personalità per il quale, a suo avviso, attualmente non assume farmaci".

"Travis, se stai ascoltando, questa è la tua occasione per costituirti, per fare la cosa giusta.- ha detto lo sceriffo della contea di Chelan, Mike Morrison, durante una conferenza stampa – Ciò che devi fare è assumerti la responsabilità delle tue azioni. Non ci fermeremo e faremo in modo di trovarti. Sarai consegnato alla giustizia, le tue figlie se lo meritano".