Padre Georg Gänswein da oggi in Germania (senza incarichi): “Taccio e obbedisco”. Ma non si presenta Da oggi Georg Gänswein, ex segretario particolare di Benedetto XVI torna in Germania, nella sua diocesi di origine, Friburgo, dopo 28 anni in Vaticano per volontà di Papa Francesco. Ma nel primo giorno della nuova destinazione non si presenta.

A cura di Ida Artiaco

Padre Georg e Papa Francesco.

Padre Georg Gänswein, ex segretario particolare di Benedetto XVI ed ex prefetto della Casa Pontificia, è tornato da oggi in Germania, precisamente nella sua parrocchia di Friburgo, dopo 28 anni di servizio in Vaticano.

La decisione era stata era stata presa già nei mesi scorsi da Papa Francesco, subito dopo la morte del Papa Emerito Ratzinger, ma è stata ufficializzata solo di recente, mentre Bergoglio era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento all'addome.

Una nota di due righe del Vaticano faceva sapere che "in data 28 febbraio mons. Ganswein ha concluso l'incarico di Prefetto della Casa Pontificia". Per decisione del Papa "dal primo luglio, per il momento, rientrerà nella sua diocesi di origine".

Papa Benedetto XVI con padre Georg

Padre Georg, che ha 66 anni ed è ancora lontano dall'età pensionabile dei 75, è per altro rimasto senza incarico. Già da tre anni non era più prefetto, e per questo lui stesso si era definito un "prefetto dimezzato". Tra le ipotesi si è parlato di un suo futuro da insegnante; c'è anche chi ha ipotizzato un ruolo di parroco. Ma al momento non c'è alcuna certezza.

"Dovevo lasciare il Vaticano entro il primo luglio e l’ho fatto, tutto qui: obbedisco", è stato il commento del presule, che tuttavia non sembra aver tenuto fede alle sue parole. Pare infatti che non si sia presentato a Friburgo oggi per celebrare un’ordinazione sacerdotale sul lago di Costanza, a Bregenz, in Austria, vicino al confine con la Germania, a poco meno di duecento chilometri dalla sua destinazione.

Papa emerito Benedetto XVI e Mons. Georg Gänswein. Foto Getty Images.

A organizzare la funzione, nella parrocchia del Sacro Cuore, il gruppo conservatore cattolico tedesco da sempre vicino a Joseph Ratzinger, pubblicamente schierato contro riforme e aperture della Chiesa di Francesco, scrive La Repubblica. "Arriverò all’inizio della prossima settimana", avrebbe fatto sapere come riporta il quotidiano romano.