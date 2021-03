Aveva ucciso sua figlia di 8 anni, pugnalandola, mentre lo implorava di non farle del male. William Billingham, 58 anni, sarebbe stato assassinato in carcere di Birmingham, in Regno Unito, mentre scontava l'ergastolo per l'omicidio della piccola Mylee avvenuto nel suo bungalow a Brownhills, vicino a Walsall, nel gennaio 2018. L'ex operaio aveva trascinato sua figlia per il cappotto, dopo aver minacciato sua madre, Tracey Taundry, con un coltello alla gola. L'uomo non accettava la nuova relazione sentimentale della donna, con la quale ha avuto anche altri due figli. La bambina è stata sentita gridare "smettila papà" prima di morire, mentre la signora Taundry provava più volte a chiamare il 999 (numero d'emergenza in Regno Uniti) all'esterno della casa di Billingham.

Secondo quanto scrivono i tabloid britannici, il 58enne ieri è "stato trovato morto accasciato su una sedia nella sua cella all'HMP Birmingham". "In precedenza era stato trasferito in un'ala per detenuti anziani e fragili a causa della sua salute cagionevole", riferisce The Sun. La causa del decesso non è stata chiarita, ma si tratterebbe di omicidio. Una fonte ha detto alla pubblicazione: "È stato trovato domenica mattina. Era su una sedia, gli agenti sono entrati nella sua stanza e lo hanno trovato così. Pensiamo sia morto prima che il personale riuscisse a raggiungerlo. Faceva impazzire la gente, viveva una vita di lusso lì dentro. Aiutava un po' a distribuire i pasti agli altri detenuti.

Billingham era con Mylee quando la ex compagna, madre della piccola, si è presentata a casa sua per portare via la bimba. L'uomo ha subito minacciato la signora Taundry, imbufalito per la sua nuova relazione omosessuale, puntandole un coltello alla gola prima di trascinare Mylee dentro. Successivamente è stato rivelato che Billingham aveva una precedente condanna per aggressione relativa a una precedente compagna di cui la signora Taundry non era a conoscenza. A tal proposito la donna ha puntato il dito contro le autorità, affermando che non gli avrebbe permesso di avere accesso ai loro tre figli se lo avesse saputo. "Alcuni giorni va tutto bene. Poi ricordo che Mylee non c'è. Sono le piccole cose, come quando compro una confezione di tre cioccolatini e ne ho uno che rimane e non dovrebbe essere così. Cose del genere. Ho sempre gridato i loro nomi in ordine e ho il nome di Mylee sempre sulla punta della lingua" ha detto in un'intervista al Mirror nel 2019.