Ottocento dollari al mese per travestirsi da "Re Scimmia": la particolare offerta di lavoro in Cina Un noto parco turistico nella zona panoramica del Wuzhishan, nel nord della Cina, è alla ricerca di una persona che vesta i panni del Re Scimmia, una delle più famose creature della mitologia cinese. Il candidato giusto guadagnerà 842 dollari al mese: dovrà stare dentro una grotta vestito da Sun Wukong e mangiare il cibo offerto dai visitatori.

A cura di Eleonora Panseri

Foto Twitter

Se tra le vostre aspirazioni c'è quella di impersonare il mitico Re Scimmia ed essere nutrito da turisti adoranti, dovreste prendere in considerazione l'idea di trasferirvi nella zona panoramica del Wuzhishan, nella provincia di Hebei, nel nord della Cina.

Come racconta la Bbc, un noto parco turistico è in cerca di qualcuno che vesta i panni della creatura, una delle più famose della mitologia cinese, ed è disposto a dare al candidato giusto 842 dollari al mese, secondo quanto riporta il quotidiano statale Shangyou News.

Le mansioni lavorative richiedono di indossare una maschera e un costume da scimmia e di rintanarsi in una grotta ai piedi della montagna, secondo quanto si vede anche nelle clip che circolano sui social media. Una parte fondamentale del ruolo è accettare gli snack offerti dai bambini in visita: mele, noodles istantanei e, inevitabilmente, tantissime banane.

“Non ci sono requisiti accademici. A noi interessano la passione per Sun Wukong, un certo talento per la recitazione e la capacità di essere vivaci, allegri e disponibili nell’interagire con i visitatori”, ha detto a Shangyou News un manager del parco turistico.

Il manager ha aggiunto che due membri dello staff sono già stati assunti per interpretare il personaggio e che ora ne serve solo uno in più. Sui social media cinesi circola anche una clip in cui uno degli attori dice di aver amato il personaggio fin da piccolo: “Spero di poter trasmettere la gioia e i ricordi della mia infanzia e diffondere la cultura cinese tra bambini e adolescenti”.

Chi è Sun Wukong, il Re Scimmia

La leggenda cinese del Re Scimmia è estremamente popolare nel Paese, ha nutrito l'immaginazione di tanti bambini e ispirato numerosi film e spin-off televisivi (anche elementi della nota saga giapponese di manga e anime Dragon Ball).

La storia racconta di Sun Wukong, una scimmia nata da una pietra che acquisisce poteri soprannaturali. Combatte come un guerriero, brandisce un bastone magico d'oro e viaggia sulle nuvole mentre accompagna il monaco sacro Tang Sanzang nel suo "Viaggio in Occidente", titolo della raccolta di racconti in cui si parla del Re Scimmia.