Una brutta storia di maltrattamento di animali arriva da una spiaggia di Tenerife. Secondo la ricostruzione dei media spagnoli, una coppia che passeggiava con il proprio cane sulla spiaggia di La Tejita si è imbattuta in una scena drammatica: sulla sabbia c’erano due tartarughe con il guscio perforato e una catena con un lucchetto che le univa. Come scrive La Vanguardia, le tartarughe incatenate tra loro sono note col nome di “galápagos de Florida”. La più grande stava trascinando la più piccola, apparsa subito in condizioni molto gravi.

Immediatamente la coppia che le ha trovate ha contattato la polizia che si è recata sul posto insieme a dei volontari che hanno soccorso i due animali. Le tartarughe erano entrambe in cattive condizioni, disidratate e affamate. Sono state trasferite a La Tahonilla dove la catena che le univa è stata rimossa e loro state nutrite. Purtroppo la tartaruga più piccola non è sopravvissuta a questo orrore, l’esemplare più grande invece è in fase di recupero e presto verrà affidato a una struttura che si prenderà cura di lei.

Le immagini dei due animali incatenati hanno fatto il giro del social suscitando indignazione e purtroppo non è neppure la prima volta che si registrano casi simili di maltrattamento. Un caso analogo a questo registrato a Tenerife risale al 2018, quando due tartarughe legate tra loro vennero trovate su una spiaggia di Miami con elementi accanto che facevano pensare a un macabro “rituale”. Nel caso di Tenerife le autorità hanno avviato una indagine per chiarire le responsabilità di questa azione, che potrebbe essere collegata a pratiche occulte.