Orrore in Repubblica Democratica del Congo: 41 persone uccise a colpi di machete o bruciate vive Almeno 41 persone sono state uccise questa mattina in un campo per sfollati interni nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo.

A cura di Davide Falcioni

Orrore in Repubblica Democratica del Congo, dove almeno 41 persone sono state uccise questa mattina in un campo per sfollati interni nel nord-est del Paese. A renderlo noto Richard Dheda, funzionario dell'amministrazione locale della città di Bahema Badjere, nel territorio di Djugu, secondo cui i responsabili della strage sarebbero stati combattenti appartenenti a una coalizione di milizie chiamata Cooperativa per lo sviluppo del Congo (CODECO).

Tale gruppo armato afferma di proteggere la comunità Lendu da un altro gruppo etnico, gli Hema, così come dall'esercito della RDC. Citato dall'agenzia France Press Dheda ha dichiarati che almeno 41 persone sono state assassinate nell'attacco al campo, situato a 5 chilometri da Bule, sito in cui sorge una base della missione di peacekeeping ONU.

La mattanza, come ha riferito un testimone all'agenzia stampa Reuters, è stata particolarmente crudele. Uomini armati "hanno cominciato a sparare, molte persone sono state bruciate a morte nelle loro case, altre sono state uccise a colpi di machete". Tutte le vittime verranno seppellite in una fossa comune.

Gran parte della parte orientale della Repubblica Democratica del Congo è afflitta da dozzine di gruppi armati, retaggio delle guerre regionali scoppiate negli anni '90 e 2000. Il Paese ha la più grande popolazione di sfollati in Africa, con le Nazioni Unite che stimano che almeno 5,6 milioni siano fuggiti dalle loro case a causa dei combattimenti. La scorsa settimana, i combattenti del CODECO hanno attaccato una postazione dell'esercito nell'area di Djukoth, nel territorio di Mahagi, uccidendo almeno sette civili.