Orrore in India, 13enne va a denunciare uno stupro di gruppo e viene violentata da un poliziotto Una storia sconvolgente quella che arriva dall’Uttar Pradesh, uno stato dell’India del nord. Almeno sei persone sono state fermate in relazione alla vicenda, anche una donna.

A cura di Biagio Chiariello

Una storia che lascia atterriti quella che arriva dall'India. Una ragazzina di 13 anni, rapita e violentata da quattro uomini a fine aprile, ha trovato il coraggio di denunciare lo stupro alle autorità, ma l’incubo si è ripetuto di nuovo proprio tra le mura della stazione di una stazione di polizia, dove è stata vittima di una nuova violenza sessuale da parte di un agente. A riportarlo è la Cnn. Le autorità dell’Uttar Pradesh, uno stato dell’India del nord, hanno confermato che un poliziotto è stato arrestato in relazione al presunto incidente sul quale è stata aperta un'indagine

Dopo il suo arresto, l'ufficiale, che fa parte del distretto statale di Lalitpur, ha detto ai giornalisti di essere innocente e ha chiesto un'indagine indipendente. Tutti gli agenti in servizio al momento della presunta violenza" sono stati rimproverati e verranno intraprese azioni contro di loro se ritenuti colpevoli di un crimine", secondo la polizia.

Separatamente, quattro uomini sono stati arrestati per il presunto rapimento e lo stupro della minore ad aprile. Secondo la polizia, avrebbero portato la 13enne nel vicino stato del Madhya Pradesh, dove è stata segregata e violentata per quattro giorni. Anche una donna è stata arrestata in relazione al presunto incidente, ha confermato la polizia.

Sono stati accusati inoltre di aver infranto le leggi indiane in vigore per proteggere le caste minoritarie, ha detto la polizia. La ragazzina apparteneva alla comunità Dali7, ha detto al sito Galileus Web il sovrintendente aggiuntivo della polizia di Lalitpur, Girijesh Kumar. Anche l'ufficiale di polizia accusato era un dalit, ha detto Kumar.