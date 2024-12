video suggerito

Orrore a New York, dà fuoco a una donna che dorme in metropolitana e la uccide: caccia al killer Una donna è morta dopo essere stata data alle fiamme da un uomo su un treno della metropolitana di New York questa mattina. La polizia chiede aiuto per trovare l'aggressore.

A cura di Susanna Picone

Orrore oggi a New York, dove una donna è morta dopo che un uomo le ha dato fuoco sulla metropolitana. A darne notizia i media americani, secondo cui tutto è accaduto questa mattina alle 7.30 ora locale, le 13.30 in Italia.

Gli agenti di pattuglia della stazione della metro sono intervenuti quando hanno sentito odore di fumo e hanno visto il corpo in fiamme. Il killer è scappato e nessun altro passeggero sarebbe rimasto ferito. L’uomo ha dato fuoco alla sua vittima mentre si trovavano sulla linea F, all'altezza della stazione di Stillwell Avenue, a Coney Island.

La polizia di New York, che indaga sulla morte della donna, sta adesso esaminando i video ripresi dalle telecamere di sicurezza. Per il momento, non è stata diffusa l’identità della vittima né sono stati effettuati arresti.

Stando alle prime informazioni, la polizia ritiene che l’aggressore abbia tra i 25 e i 30 anni: si sarebbe avvicinato alla vittima che dormiva sul treno e le avrebbe intenzionalmente dato fuoco prima di fuggire. La polizia ha chiesto aiuto per trovare il sospettato, un uomo alto circa 1,68 cm e che l'ultima volta che è stato visto indossava una felpa con cappuccio grigia, un jeans blu, un cappello di lana scuro con una fascia rossa e stivali marroni. È prevista una ricompensa per chi dovesse avere informazioni.

Sono diversi i gravi episodi di violenza registrati negli ultimi tempi nella metro di New York: il mese scorso un uomo ha aperto il fuoco all'altezza dell'Upper West Side e poi è scappato in una stazione vicina prima di essere arrestato. A febbraio il conducente di un treno della linea A è stato ferito. Dopo quell’aggressione la governatrice dello Stato Kathy Hochul ha annunciato che avrebbe schierato 1.000 agenti della polizia e della guardia nazionale sui mezzi pubblici. Di mercoledì scorso la decisione della governatrice di aumentare ancora di più la sicurezza della metropolitana in vista delle festività di Natale con altri 250 agenti e telecamere di sicurezza in ogni carrozza.