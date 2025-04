video suggerito

Il video delle ambulanze colpite a Gaza con le luci di emergenza accese, il Nyt: "Versione Idf falsa" Le ambulanze palestinesi avevano le luci di emergenza accese quando si sono trovate sotto il fuoco israeliano a Gaza alla fine del mese scorso. Lo dimostra un video diffuso dal New York Times, che smentisce la versione israeliana.

A cura di Ida Artiaco

Le ambulanze palestinesi avevano le luci di emergenza accese quando si sono trovate sotto il fuoco israeliano a Gaza alla fine del mese scorso, uccidendo 15 medici. È quanto dimostra un video pubblicato in esclusiva dal New York Times, le cui immagini smentirebbero così la versione israeliana, secondo cui i veicoli "sono stati identificati mentre avanzavano in modo sospetto verso le truppe dell'Idf senza fari o segnali di emergenza".

Secondo il quotidiano americano, il video è stato scoperto sul cellulare di uno dei 15 medici palestinesi uccisi e che, secondo l'Onu, sono stati sepolti in una fossa comune. Il portavoce per i media internazionali dell'Idf, il tenente colonnello Nadav Shoshani, ha affermato che l'esercito "non ha attaccato casualmente un'ambulanza il 23 marzo" e che "in seguito a una valutazione iniziale, è stato stabilito che le forze avevano eliminato un agente militare di Hamas, Mohammad Amin Ibrahim Shubaki, che aveva preso parte al massacro del 7 ottobre, insieme ad altri otto terroristi di Hamas e della Jihad islamica".

La notizia dell'attacco all'ambulanza era stata diffusa dall'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA), l’organo dell’ONU che si occupa di emergenze umanitarie. Tra i 15 medici vittime del raid, tra operatori sanitari e soccorritori palestinesi, anche un dipendente delle Nazioni Unite. Poi, i loro corpi sarebbero stati sepolti in una fossa comune nel sud della Striscia di Gaza, vicino a Rafah. Quanto successo è stato confermato dalla Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC), secondo cui l’attacco alle sue ambulanze è stato il più grave che sia avvenuto nel mondo contro i suoi membri dal 2017. L'unico superstite Munther Abed, 27 anni, ha spiegato al quotidiano inglese The Guardian che quel giorno si trovava a bordo della prima ambulanza arrivata sul luogo bersagliato da un attacco aereo nel quartiere di Hashashin, a Rafah, quando il mezzo è stato colpito da un'intensa raffica di proiettili. I suoi due colleghi, seduti davanti, sono stati uccisi sul colpo, mentre lui è sopravvissuto.