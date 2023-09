Ordinano un granchio al ristorante e ricevono conto di 786 dollari, i turisti chiamano la polizia Avevano ordinato un granchio per cena al ristorante Seafood Paradise di Singapore e si sono ritrovati davanti a un conto di 786 dollari. Quattro turisti si sono rifiutati di pagare e hanno chiamato la polizia. “Nessuna truffa – spiega il ristorante -. Sapevano che il costo sarebbe stato in base al peso del granchio”

A cura di Gabriella Mazzeo

La cena al ristorante è finita con una telefonata alla polizia per denunciare una truffa. Alcuni turisti hanno contattato le forze dell'ordine dopo aver dovuto pagare più di 700 dollari per un granchio. La storia arriva da Singapore, dove un turista si è lamentato del conto ricevuto al tavolo dopo aver ordinato il granchio con tre amici. Secondo Junko Shinba, il protagonista della storia, il prezzo era "spropositato" rispetto a quanto ordinato.

Il Seafood Paradise ha respinto le accuse del cliente sottolineando che i 4 turisti avevano ordinato un intero granchio da cucinare solo per loro. Al momento di pagare il conto, Shinba avrebbe detto al titolare del locale di non aver capito di dover pagare il granchio in base al peso. Per questo motivo, la chiamata alla polizia e la decisione di non pagare fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

Dopo le accuse ricevute, il ristorante ha reso noto l'accaduto sui social. Online ha reso nota la sua versione, condividendo le immagini e i video in cui il personale del locale ha spiegato ai tre turisti cosa avrebbero mangiato e il prezzo indicato sul menu.

"Queste persone – scrive il ristorante dal suo profilo Facebook – avevano intenzione di offuscare la reputazione del nostro locale e del personale che ha comunicato loro tutte le informazioni utili prima di ordinare. I clienti hanno potuto porgere le loro domande allo staff per ben due volte e alla fine hanno ordinato l'Alaskan King Crab consapevoli che il prezzo sarebbe stato basato sul peso del granchio, ossia 3,5 kg".

Per confermare la versione fornita dai camerieri anche alle forze dell'ordine, il titolare del ristorante ha voluto diffondere anche le riprese delle telecamere a circuito chiuso del ristorante che mostrano un membro del personale mentre indica un menu sul tavolo. Lo staff, stando a quanto sottolineato dal locale, aveva portato al tavolo l'intero granchio prima della preparazione dei piatti, proprio per evitare qualsiasi errore di comunicazione. Dopo aver scattato foto e selfie con il granchio ancora vivo, i quattro hanno dato l'okay alla preparazione del piatto.

Dopo aver mangiato, però, il gruppo si è rifiutato di saldare il conto chiamando poi la polizia per denunciare la presunta truffa. Il titolare del ristorante ha raccontato online di aver cercato di mediare offrendo uno sconto di 107 dollari ai clienti scontenti che però avevano comunque rifiutato, sicuri di trovarsi davanti a una truffa. Numerosi i messaggi di comprensione e supporto ai ristoratori del Seafood Paradise sulla pagina Facebook del locale.