Operato per una emorragia cerebrale, l'ospedale perde un pezzo del suo cranio: la denuncia di Fernando L'Emory University Hospital Midtown di Atlanta oltre a smarrire il frammento osseo che avrebbe dovuto conservare nelle celle frigorifere, ha anche addebitato i costi dell'errore al paziente. Secondo la denuncia i coniugi avrebbero speso più di 146.845 dollari per risolvere il problema. Ora chiedono il risarcimento.

A cura di Elisabetta Rosso

FACEBOOK | Fernando Cluster

Fernando Cluster, 62 anni, a settembre 2022 viene ricoverato all'Emory University Hospital Midtown di Atlanta, Georgia, per un'emorragia intracerebrale. I medici rimuovono una parte di cranio di circa 12×15 centimetri per ridurre la pressione del cervello. Quando torna, due mesi dopo, per completare l'operazione scopre che l'area asportata non c'è più. In una nota del personale ospedaliero contenuta nel fascicolo di Cluster si legge: "Abbiamo ispezionato il congelatore in cui sono conservati i lembi ossei e non siamo riusciti a trovare quello con i dati identificativi del paziente". Ora Cluster ha intentato una causa contro l'ospedale.

"L'Emory University Hospital Midtown e il suo personale hanno causato a Fernando Cluster e a sua moglie, Melinda Cluster, dolore e sofferenza e li hanno costretti a pagare più di 100.000 dollari in inutili spese mediche dopo che hanno perso un segmento del cranio durante un intervento chirurgico d'urgenza", si legge nella denuncia presentata alla Corte statale della contea di DeKalb.

"Quando il personale di Emory è andato a recuperare il lembo osseo, c'erano diversi frammenti con identificazione del paziente incompleta o mancante, quindi Emory non poteva essere certa se qualcuno di questi appartenesse al signor Cluster'", si legge nella denuncia. La negligenza dell'ospedale avrebbe costretto Cluster a un processo lungo e costoso. Invece di ricevere il suo osso ha dovuto aspettare la produzione di un impianto sintetico e l'operazione è stata effettuata con 12 giorni di ritardo.

Perché Cluster ha deciso di denunciare l'ospedale

Cluster è stato “costretto a rimanere più a lungo in ospedale e ha dovuto farsi impiantare del materiale sintetico nella testa”, si legge nella denuncia. Non solo, l'impianto sarebbe costato circa 19.000 dollari e l'uomo "ha successivamente sofferto di un'infezione nel lembo sintetico, rendendo quindi necessario un ulteriore intervento chirurgico."

L'ospedale quindi oltre a perdere la parte di cranio che avrebbe dovuto conservare nelle celle frigorifere ha anche addebitato i costi dell'errore al paziente. Secondo la denuncia i coniugi avrebbero speso più di 146.845 dollari per risolvere il problema. Ora chiedono il risarcimento.

"È scioccante che un ente sanitario come Emory abbia perso parte del cranio di uno dei suoi pazienti e poi si sia rifiutato di assumersi la responsabilità", hanno spiegato Cluster. "Ora dobbiamo convivere con le conseguenze della negligenza di Emory, tra cui la paura quotidiana di un'altra infezione alla testa e le spese mediche". Ha poi aggiunto: "Vogliamo anche sapere se questo è accaduto ad altri pazienti. Il nostro obiettivo è assicurarci che questo non accada mai più a nessun altro paziente".

Chloe Dallaire, avvocato di Cluster, ha dichiarato all'Atlanta-Journal Constitution: "Sebbene i miei clienti siano ovviamente sconvolti dal fatto che a loro e alla loro compagnia assicurativa siano stati addebitati i costi relativi alla negligenza di Emory, sono certa che potrete capire che la loro attenzione è rivolta alla gravità del fatto che Emory abbia perso una parte del suo corpo e poi abbia avuto un atteggiamento superficiale".