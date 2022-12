Onda anomala travolge nave da crociera: un morto e quattro feriti Il tragico incidente è avvenuto sulla Viking Polaris in Argentina. La nave stava facendo rotta verso Ushuaia (uno dei principali porti di partenza per le spedizioni in Antartide) quando si è verificato l’incidente.

A cura di Biagio Chiariello

Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite quando un'enorme onda si è schiantata durante una tempesta contro una nave da crociera, proprio mentre quest'ultima salpava dalla punta più meridionale del Sud America.

La Viking Polaris stava facendo rotta verso Ushuaia, in Argentina (uno dei principali porti di partenza per le spedizioni in Antartide) quando si è verificato “un incidente provocato da un’onda anomala”, ha confermato in una nota il portavoce della compagnia di crociere Viking.

"È con grande tristezza che confermiamo la morte di un passeggero in seguito all'incidente. Abbiamo informato la famiglia dell'ospite e condiviso le nostre più sentite condoglianze", si legge nella nota. Altri quattro crocieristi "hanno riportato ferite non mortali" e sono stati curati a bordo.

L'imbarcazione ha subito danni non gravi ed è stata ancorata al largo di Ushuaia, a 3.200 chilometri (quasi 2.000 miglia) dalla capitale Buenos Aires, con diverse finestre rotte, hanno riferito i giornalisti della Afp. Viking ha fatto sapere che stava "indagando sui fatti che riguardano questo incidente".

La Viking Polaris è stata varata nel 2022 ed è la nave più recente della flotta della compagnia. L'incidente arriva a due settimane di distanza dalla morte di due turisti durante un'altra crociera in Antartide. I due uomini, di 76 e 80 anni, erano scesi dalla nave World Explorer per un'escursione su un gommone Zodiac che si è ribaltato vicino alla riva.