Nuova sparatoria negli Usa, armato spara a caso tra la folla e uccide tre persone a Detroit Un uomo è stato arrestato domenica sera a Detroit, negli Usa, per aver sparato e ucciso tre persone. Le vittime sono state raggiunte dai colpi d’arma da fuoco esplosi a caso in strada.

A cura di Chiara Ammendola

Ha ucciso tre persone e ne ha ferita una in maniera grave prima di darsi a una breve fuga terminata nelle scorse ore col suo arresto. È accaduto nella città di Detroit negli Usa dove l'aggressore, un uomo la cui identità non è stata ancora resa nota, avrebbe impugnato un'arma per poi iniziare a sparare a caso per le strade della città.

L'allarme è scattato all'alba di domenica quando è stato chiesto l'intervento della polizia dopo che un uomo aveva sparato a una donna alla fermata del bus. Due ore di paura per i residenti della città dello stato del Michigan dove l'assalitore si è aggirato indisturbato cercando di colpire persone apparentemente a caso: quattro quelle raggiunte dai colpi, tre sono state uccise e una è rimasta ferita in maniera grave.

Le sparatorie sembrano "essere molto casuali", ha detto il capo della polizia di Detroit, James White, in una conferenza stampa. "Una persona stava aspettando su un autobus, un'altra stava portando a spasso il cane e un'altra ancora era solo per strada", ha aggiunto. Le vittime sono due donne sulla quarantina d'anni e un ragazzo di 28 anni. Il ferito è un anziano colpito mentre stava chiedendo al sospettato di allontanarsi dall'auto.

La polizia ha arrestato il sospettato, non identificato, nella serata di domenica dopo una lunga caccia all'uomo con l'aiuto dell'FBI, del Dipartimento per la sicurezza interna e del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Gli investigatori hanno ricondotto tutte e quattro le sparatorie ad un'unica arma da fuoco, e non sembra ci sia alcun collegamento apparente tra le vittime.

“Grazie agli uomini e alle donne che lavorano sodo e che si mettono in pericolo ogni giorno", ha scritto il dipartimento di polizia di Detroit sulla sua pagina Facebook domenica sera dopo l'arresto del sospettato.