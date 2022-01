Nuova mappa Ue del rischio Covid: tutta l’Italia e l’Europa occidentale in rosso scuro La nuova mappa aggiornata Ue del rischio covid realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc): tutta Italia si trova in zona rosso scuro, così come il resto dell’Europa, dal Portogallo alla Grecia.

Situazione Covid-19 in peggioramento in tutta Europa. È quanto emerge dalla nuova mappa del rischio elaborata dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che classifica le zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del Coronavirus. Secondo l'aggiornamento di oggi, giovedì 13 gennaio 2022, tutta l'Italia ed i Paesi occidentali, tra cui Francia, Austria ma anche Germania, Spagna e Portogallo, sono colorati di rosso scuro, che rappresenta l'alta incidenza del contagio registrata nell'ultima settimana.

La situazione dell'Italia nella mappa Ue

Questa settimana tutta Italia è colorata di rosso scuro. Rispetto ai 7 giorni precedenti, si registra solo il passaggio della Sardegna dalla zona rossa al rosso scuro, mentre per il resto la situazione è stabile. Si ricordi che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie aggiorna la mappa del rischio Covid ogni settimana di giovedì sulla base dei dati ricevuti fino al martedì precedente.

Il significato dei colori nella mappa dell'Ecdc

Nella mappa dell'Ecdc, che viene generalmente pubblicata tutti i giovedì con gli aggiornamenti delle situazioni Covid dei Paesi Ue, vengono colorate di verde le Regioni che hanno meno di 25 casi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane: serve, inoltre, un tasso di positività inferiore al 4%. In arancione rientrano le zone con meno di 50 casi ogni 100mila abitanti se il tasso di positività è uguale o superiore al 4%, oppure quelle tra i 25 e i 150 casi con un tasso inferiore al 4%. In rosso si trovano le Regioni che negli ultimi 14 giorni hanno fatto registrare tra i 50 e i 150 casi e un tasso di positività inferiore al 4%, oppure quelle che hanno tra i 150 e i 500 casi ogni 100mila abitanti. Infine, si trovano in rosso scuro le zone con più di 500 casi ogni 100mila abitanti.

Cosa succede in Europa

I dati dell'emergenza Covid-19 sono in peggioramento in tutta Europa, dal Portogallo alla Grecia, con una crescente pressione sui sistemi sanitari, anche se le percentuali di ospedalizzazione e decessi restano basse rispetto ad un anno fa grazie all'efficacia dei vaccini. Al momento il 69% della popolazione Ue totale è completamente vaccinata contro il Covid, mentre il 32% ha ricevuto anche la dose di richiamo (booster). La nuova mappa arriva dopo che nei giorni scorsi, Hans Kluge, direttore Oms Europa, ha dichiarato che "entro sei-otto settimane la metà della popolazione europea sarà infettata dalla variante Omicron, più contagiosa. Le scuole dovrebbero essere gli ultimi posti a chiudere e i primi a riaprire".