Nuova beffa al Louvre con una cornice LEGO: due tiktoker appendono la loro opera accanto alla Gioconda

Due tiktoker belgi hanno eluso la sicurezza del Louvre con una cornice LEGO e hanno appeso la loro opera nella sala della Gioconda, sfidando i controlli del museo.
A cura di Davide Falcioni
Sono tempi duri per gli addetti alla sicurezza del Louvre. A poche settimane dal clamoroso furto che aveva scosso il museo parigino, due giovani tiktoker belgi sono riusciti a farsi di nuovo beffe della sorveglianza e introdurre all’interno dell'edificio una loro opera e ad appenderla clandestinamente in una delle sale più sorvegliate del mondo: quella che ospita la Gioconda, l'opera simbolo del Louvre.

I protagonisti, Neal e Senne, non sono nuovi a imprese di questo tipo: avevano già attirato l’attenzione quando, per assistere alla finale di Champions League, si erano nascosti per più di un giorno nei bagni dell’Allianz Arena di Monaco. Questa volta hanno messo alla prova la loro inventiva escogitando un metodo insolito per superare i controlli del Louvre. Sapendo che un quadro montato non avrebbe mai passato l’ingresso, hanno scelto una cornice interamente smontabile, realizzata con pezzi LEGO, e hanno portato con sé la tela arrotolata.

Una volta dentro, poco prima della chiusura, i due hanno rimontato la cornice e preparato la loro "opera", puntando subito al colpo di scena: appenderla accanto alla Gioconda. L’intento, però, si è scontrato con la presenza costante dei guardiani nella sala più iconica del museo. Rinunciando al bersaglio principale, Neal e Senne sono comunque riusciti ad appendere il quadro a pochi metri dal celebre dipinto di Leonardo, approfittando del momento in cui il pubblico iniziava a essere fatto uscire.

Consapevoli dei rischi, i due non si sono trattenuti a osservare l’effetto della loro azione e hanno lasciato il museo immediatamente. L’episodio arriva in un momento in cui i protocolli di sicurezza sono stati ulteriormente irrigiditi a seguito del recente assalto del 19 ottobre. Nonostante ciò, i tiktoker sono riusciti nel loro intento, dopo aver messo a segno una trovata simile anche al museo delle Belle Arti di Gand. Il Louvre non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, ma l’impresa dei due giovani riapre il dibattito sulla vulnerabilità dei grandi musei.

