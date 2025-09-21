Nota influencer bosniaca di 26 anni muore due giorni dopo il suo matrimonio

Adna Rovčanin-Omerbegović, influencer e infermiera di 26 anni, è morta lo scorso 15 settembre, appena 48 ore dopo aver celebrato il matrimonio con il marito Faris.

Il mondo dei social media bosniaci è in lutto per la prematura scomparsa di Adna Rovčanin-Omerbegović, influencer e infermiera di 26 anni morta lo scorso 15 settembre, appena 48 ore dopo aver celebrato il matrimonio con il marito Faris.

La tragedia si è consumata rapidamente: dopo aver pronunciato il fatidico "sì" all'Hotel Hollywood di Ilidža il 13 settembre, la giovane si è sentita improvvisamente male durante i festeggiamenti. Il ricovero d'urgenza nell'ospedale locale non è bastato a salvarle la vita.

Rovčanin-Omerbegović rappresentava un esempio di imprenditorialità giovanile nel panorama bosniaco. Oltre all'attività sui social, gestiva un salone di bellezza a Sarajevo e lavorava come infermiera presso il Centro Sanitario della Città Vecchia. "Il trucco era il suo secondo amore, un hobby che coltivava per se stessa", ha ricordato un'amica, sottolineando come "Adna amasse sempre aiutare gli altri". La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale. Centinaia di persone hanno partecipato alla veglia funebre, testimoniando l'affetto e la stima di cui godeva la giovane.

Dopo la tragedia, i profili social della content creator sono stati disattivati. Rimane però il commovente tributo della fotografa del matrimonio, che ha definito il sorriso di Adna "il più bello in Bosnia", pubblicando nelle sue Instagram Stories le immagini degli ultimi momenti felici della coppia.