Nord Corea invia 3mila soldati in Russia, Sud Corea minaccia: "Armi letali a Kiev se combattono in Ucraina" Secondo Seul e Usa ci sono prove di almeno 3mila soldati nord coreani in Russia. La Corea del sud ha richiesto un ritiro immediato avvertendo che potrebbe prendere in considerazione la fornitura di armi letali all'Ucraina se i legami militari tra i due paesi dovessero andare troppo oltre come il dispiegamento sul fronte ucraino.

A cura di Antonio Palma

La Corea del nord ha inviato almeno tremila soldati in Russia, tra cui 1.500 membri delle forze speciali che attualmente si stanno addestrando nell’est del Paese. Lo ha confermato il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, spiegando che informazioni di intelligence hanno fornito prove chiare sulla presenza dei militari nordcoreani. Il timore è che possano essere impiegati anche nella guerra in Ucraina e Usa e Kiev hanno già avvertito che in questo caso sarebbero obiettivi legittimi.

"Ci sono prove della presenza di truppe della Corea del Nord in Russia. Cosa stanno facendo esattamente lì? Queste sono cose che dobbiamo ancora scoprire" ha detto Lloyd Austin aggiungendo che sarebbe "molto, molto grave" se i nordcoreani si preparassero a combattere al fianco della Russia in Ucraina.

Il consigliere per la sicurezza nazionale americana John Kirby, ha precisato che “Stanno eseguendo l'addestramento e dopo potrebbero entrare nel conflitto in Ucraina. Se questi soldati nordcoreani decidessero di unirsi alla lotta contro l'Ucraina, diventerebbero legittimi obiettivi militari". Gli Stati Uniti ritengono che almeno 3.000 soldati nordcoreani siano in addestramento presso tre basi militari nella Russia orientale. Gli Usa hanno stabilito che i soldati nordcoreani sono stati trasportati via mare tra l'inizio e la metà di ottobre dalla regione di Wonsan, in Corea del Nord, alla città di Vladivostok, nella Russia orientale, prima di essere condotti in tre siti di addestramento militare.

Putin e Kim Jong Un

A lanciare l’allarme sulla presenza di soldati nord coreani in Russia era stata la Corea del sud nei giorni scorsi affermando che Pyongyang avrebbe promesso a Mosca di fornire un totale di circa 10.000 soldati, il cui spiegamento dovrebbe essere completato entro dicembre. "Segnali di truppe in addestramento all'interno della Corea del Nord sono stati rilevati a settembre e ottobre", ha affermato Park Sun-won, membro di una commissione parlamentare di intelligence sud coreana.

La Corea del sud ha richiesto un ritiro immediato delle truppe del Nord dalla Russia, avvertendo che potrebbe prendere in considerazione la fornitura di armi letali all'Ucraina se i legami militari tra i due paesi dovessero andare troppo oltre come il dispiegamento sul fronte ucraino.

La Russia dal suo canto ha smentito un possibile impiego di truppe nord coreane al fronte. Il Cremlino ha già respinto le affermazioni di Seul definendole "fake news" e un rappresentante nordcoreano presso le Nazioni Unite a New York le ha definite "voci infondate" durante un incontro tenutosi lunedì. Sia Mosca che Pyongyang hanno negato il trasferimento di armi, ma si sono impegnate a rafforzare i legami militari e hanno firmato un trattato di difesa reciproca durante un vertice a giugno.

"La cooperazione della Russia con la Corea del Nord nella sfera militare e in altre sfere non viola le legge internazionali e non provoca alcun danno alla Corea del Sud", ha detto la portavocedel Cremlino Maria Zakharova invitando Seul a "non soccombere alle provocazioni", aggiungendo che Kiev ha messo in circolazione tali voci per convincere la Corea del Sud a fornire armi letali alla stessa Kiev