Nonno uccide nipoti di 10 e 12 anni e si suicida in Spagna, in suo incidente erano morte moglie e figlia L’uomo di 72 anni aveva avuto un incidente stradale lo scorso marzo in cui avevano perso la vita la moglie e la figlia, madre dei minori assassinati. L’anziano si è barricato in casa tutta la notte ma quando la polizia è entrata, questa mattina, ha trovato i tre cadaveri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Dramma in Andalusia, in Spagna, dove un uomo di 72 anni si è barricato in casa sua per ore tenendo in ostaggio i nipotini prima di uccidere i ragazzini di 10 e 12 anni e togliersi la vita. Il dramma ha avuto inizio nella tarda serata di domenica quando la Guardia Civil è accorsa in forze sul posto, nel comune di Huétor Tájar, dopo la chiamata di emergenza per un uomo barricato in casa armato.

Dopo aver tentato di convincere l'uomo a porre fine al suo comportamento per tutta la notte, questa mattina, lunedì 20 maggio, gli agenti sono entrati nell’abitazione perché non avevano più ottenuto risposta ma purtroppo si sono trovati davanti alla terribile scena dei tre corpi senza vita. L’uomo avrebbe ucciso i due nipoti prima di spararsi. Uno dei minorenni sarebbe morto per asfissia, mentre il fratello sarebbe stato colpito a morte con arma da fuoco.

Il servizio di emergenza andaluso era accorso davanti alla casa del piccolo comune intorno alle 21:40 di domenica. La polizia ha circondato l’area e ha cercato di intavolare una trattativa con mediatori specializzati che però purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi. Gli agenti hanno contattato anche altri parenti dell'anziano che hanno cercato di convincerlo a far uscire di casa i suoi nipoti, ma in cambio hanno ricevuto solo minacce di morte. Nel corso della notte si è tentato in vari modi di faro desistere e quando l’uomo non ha più risposto, nelle prime ore di oggi, gli agenti sono entrati nell'abitazione e hanno trovato i tre corpi.

Non è chiaro quando i minori siano stati uccisi. Come riferito dalle autorità locali, intorno alle 5 di questa mattina il nonno avrebbe detto agli agenti che avrebbe vestito i ragazzi per andare a scuola. Tuttavia, alle 8, in assenza di nuove comunicazioni con l'uomo, l'Unità Speciale della polizia ha deciso di entrare in casa e facendo la terribile scoperta.

Secondo il quotidiano Ideal di Granada, l'uomo aveva avuto un incidente stradale lo scorso marzo in cui hanno perso la vita la moglie e la figlia, madre dei minori assassinati. Il 72enne, conducente del veicolo, si era salvato dopo che la vettura era andata fuori strada. La figlia era morta sul colpo, dove diversi giorni era morta anche la moglie mentre i nipoti erano rimasti feriti ma si erano ripresi e da allora erano con lui.

“Dopo l'incidente, molti in paese sapevano che il nonno stava poco bene, ma nessuno poteva immaginare che avrebbe fatto quello che ha fatto, il che significa un disastro e una tragedia per la città” ha dichiarato il sindaco di Huétor Tájar, esprimendo il suo affetto e il suo sostegno alla famiglia, in particolare al padre dei ragazzi, una persona nota che lavora in un centro educativo del comune.